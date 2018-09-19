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Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 19 Eylül Çarşamba atv yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 19.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 22. bölümü heyecanla bekleniyor. Atv'de geçen sezon başlayan ve Çarşamba günleri izlenme rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz, Tahir'in suya atılması ile sezon finali yapmıştı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu merakla beklenirken 22. bölüm fragmanları hayranlarını sevindirmişti. Peki Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölümü bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte atv yayın akışı...

Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 19 Eylül Çarşamba atv yayın akışı

Sen Anlat Karadeniz 2. sezon 22. yeni bölümü için geri sayım başladı. Hayranları bu akşam Sen Anlat Karadeniz yeni sezonuna kavuşuyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, yeni sezonda da izleyenleri atv ekranına kilitleyecek. Ünlü oyuncu Erol Cindoruk'un da kadrosuna katıldığı Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü bu akşam atv'de saat 20.00'de ekrana gelecek. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları, özeti ve 19 Eylül Çarşamba atv yayın akışı...

SEN ANLAT KARADENİZ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek? Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur? Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?

ATV YAYIN AKIŞI 19 EYLÜL ÇARŞAMBA

8.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Sen Anlat Karadeniz 22. Bölüm
00.20 Victor Franktenstein - Yabancı Sinema
02.30 Cennet'in Gözyaşları
05.00 Kanatsız Kuşlar

SEN ANLAT KARADENİZ 2. YENİ SEZON 2. FRAGMANI

EROL CİNDORUK, SEN ANLAT KARADENİZ'E KATILDI!

Yakın zaman önce yeni sezon çekimleri başlayan Sen Anlat Karadeniz’e usta oyuncu Erdal Cindoruk dahil oldu. Çekimleri Karadeniz'de devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisine Erdal Cindoruk dahil oldu. Yeni sezonda sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, "Sen Anlat Karadeniz uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizide yine tehlikeli bir adamı oynuyorum. Her ne kadar sektöre bu tip rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım. Bu sefer bilge, ne dediğini ne yaptığını bilen bir "mafya babasını" oynuyorum" dedi.

SEN ANLAT KARADENİZ 2. YENİ SEZON İLK FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ'E DAMGA VURACAK YENİLİK!

Senaryosu kadar müzikleriyle de çok konuşulan dizinin yeni sezonu için kemençe orkestrası kuruldu. Türkiye’de ilk kez kurulan kemençe orkestrası ile dizinin jenerik müziği tekrardan çalındı. Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül tarafından özgün müzikleri yapılan dizi bu sene de atv ekranlarına damga vuracak. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Osman Sınav, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müziğimiz Karadeniz’e armağan olsun” dedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımı atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 2. SEZON ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK!

ATV'de yayınlanan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin yer aldığı reyting rekormeni dizi "Sen Anlat Karadeniz"in rejisi değişti. Osman Sınav ve Yusuf Ömer Sınav'la birlikte görev yapan Emre Kabakuşak ilk sezonun sonunda ekipten ayrıldı. Yeni sezonda Sen Anlat Karadeniz'in rejisi deneyimli yönetmen Veli Çelik'e emanet edilecek. Sen Anlat Karadeniz planlamalara göre yeni sezona dört bölüm stoklu başlayacak.

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