Sen Anlat Karadeniz 22. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 19 Eylül Çarşamba atv yayın akışı

Sen Anlat Karadeniz 2. sezon 22. yeni bölümü için geri sayım başladı. Hayranları bu akşam Sen Anlat Karadeniz yeni sezonuna kavuşuyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, yeni sezonda da izleyenleri atv ekranına kilitleyecek. Ünlü oyuncu Erol Cindoruk'un da kadrosuna katıldığı Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü bu akşam atv'de saat 20.00'de ekrana gelecek. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları, özeti ve 19 Eylül Çarşamba atv yayın akışı...

SEN ANLAT KARADENİZ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek? Ceylan'ın kızı olduğunu öğrenen Nefes anneliğini sorgulamaktadır yoksa bu da Vedat'ın bir oyunu mudur? Vedat'tan kurtulduklarını düşünüp, mutlu günlerine dönen Kaleli ailesi genişlemektedir. Asiye'nin hamileliği evde herkesin yüzünü güldürürken, Vedat intikam peşinde gezer. Öldü sanılan Vedat'ın ilk hedefi kim olacak?