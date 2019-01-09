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Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm bu akşam var mı? 9 Ocak Çarşamba ATV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 09.01.2019 02:31 | Son Güncelleme

ATV'nin ekrana damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 37. yeni bölümü merakla bekleniyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanmıştı. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm bu akşam neden yok? Geçtiğimiz hafta da ekrana gelmeyen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte atv 9 Ocak Çarşamba yayın akışı ve Sen Anlat Karadeniz son bölümde yaşananlar.

Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm bu akşam var mı? 9 Ocak Çarşamba ATV yayın akışı

Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın başrollerde oynadığı Sen Anlat Karadeniz son olarak 26 Aralık Çarşamba akşamı 36. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni yıl tatiline giren dizinin yeni bölümü 23 Ocak'ta yayınlanacak.

ATV'nin 2 Ocak Çarşamba akşamı yayın akışında ise saat 20.00'de Hızlı ve Öfkeli 4, 22.10'da ise Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı isimli filmler yer alıyor.

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SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?

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