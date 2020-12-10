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Sen Çal Kapımı 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı'da Balca Koçak rolünü kim oynuyor?

10.12.2020 02:21 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın 22. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı dizisinin yeni bölümünde İlayda Çevik sürprizi yaşanacak. Diziye yeni katılan İlayda Çevik'in canlandırdığı Balca Koçak, şirketin yeni PR sorumlusu olarak işe başlayacak. Güzelliğiyle dikkat çeken Balca Koçak, sivri dili ve zekâsıyla da Eda’nın karşısında olacak. İşte Sen Çal Kapımı 22. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Sen Çal Kapımı dizizi 22. yeni bölümüyle 12 Aralık Cumartesi akşamı Fox TV'de olacak. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisine yeni katılan güzel oyuncu İlayda Çevik, Balca Koçak rolüyle yeni bölüme damga vuracak.

İlayda Çevik (1)

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan ve Eda’nın romantik akşamı acil bir çağrıyla sona erer. Köşeye sıkıştığı için deliye dönen Selin’in çok daha farklı planları vardır. Serkan öğrendiği şeylerden sonra Eda’ya çok farklı bir taleple gelir. Eda’nın kabul etmekten başka çaresi yoktur.

Sen Çal Kapımı_22 (5)

Bu arada hayatlarına yeni biri girer ve herkesin kafasının karışmasına, kendilerini de inandıkları şeyleri de sorgulamalarına neden olur. Sevdiğin insan için değişmeli misin? Seviyorsan karşındakini değişmeye zorlamak doğru mu?

Sen Çal Kapımı_22 (4)

Aydan aldığı karar sonrasında Eda ve Serkan’ın da desteğiyle yepyeni bir yola girer.

Sen Çal Kapımı_22 (1)
Ayfer istemeden de olsa bu yolda Aydan’ın yanında olmak durumunda kalır. Kazanılan zafer sonrası yaptıkları kutlamalar sürpriz bir evlenme teklifiyle sonuçlanır.

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Serkan’a haksızlık etmeye başladığını düşünen Eda adım atma sırasının kendisine geldiğini düşünür. Eda’nın bir akşam Serkan’ın kapısını çalma kararı beklediğinden çok daha farklı sonuçlar doğurur.

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