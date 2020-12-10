Sen Çal Kapımı 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı'da Balca Koçak rolünü kim oynuyor?

Sen Çal Kapımı dizizi 22. yeni bölümüyle 12 Aralık Cumartesi akşamı Fox TV'de olacak. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisine yeni katılan güzel oyuncu İlayda Çevik, Balca Koçak rolüyle yeni bölüme damga vuracak.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan ve Eda’nın romantik akşamı acil bir çağrıyla sona erer. Köşeye sıkıştığı için deliye dönen Selin’in çok daha farklı planları vardır. Serkan öğrendiği şeylerden sonra Eda’ya çok farklı bir taleple gelir. Eda’nın kabul etmekten başka çaresi yoktur.

Bu arada hayatlarına yeni biri girer ve herkesin kafasının karışmasına, kendilerini de inandıkları şeyleri de sorgulamalarına neden olur. Sevdiğin insan için değişmeli misin? Seviyorsan karşındakini değişmeye zorlamak doğru mu?

Aydan aldığı karar sonrasında Eda ve Serkan’ın da desteğiyle yepyeni bir yola girer.



Ayfer istemeden de olsa bu yolda Aydan’ın yanında olmak durumunda kalır. Kazanılan zafer sonrası yaptıkları kutlamalar sürpriz bir evlenme teklifiyle sonuçlanır.