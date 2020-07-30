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  4. Sen Çal Kapımı 4. bölüm izle! Eda ve Serkan'ın havuzda romantik anları! Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı 4. bölüm izle! Eda ve Serkan'ın havuzda romantik anları! Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 30.07.2020 02:46 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı dizisinin 4. bölümü 29 Temmuz Çarşamba akşamı ekrana geldi. Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı 4. bölümde Serkan Bolat ve Eda Yıldız, Selin'e havuzda yakalandı. Serkan ve Eda'nın havuz sahneleri son bölüme damga vurdu. Peki Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Çal Kapımı son bölümde yaşananlar.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı 29 Temmuz Çarşamba akşamı 4. bölümüyle ekranlara geldi. Sen Çal Kapımı dizisinin 4. bölümünde Serkan Bolat ve Eda Yıldız'ın havuzdaki romantik anları dikkatleri çekti.

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SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 5 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden fragman, Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den mayolu poz! Sen Çal Kapımı oyuncuları serinledi!Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den mayolu poz! Sen Çal Kapımı oyuncuları serinledi!

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar.

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Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan'ın ise tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

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Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları.

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Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor.

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Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor.

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Ve işler çığırından çıkıyor.

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Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu Sen Çal Kapımı dizisinin ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme alıyor. Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

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