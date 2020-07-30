Sen Çal Kapımı 4. bölüm izle! Eda ve Serkan'ın havuzda romantik anları! Sen Çal Kapımı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı 29 Temmuz Çarşamba akşamı 4. bölümüyle ekranlara geldi. Sen Çal Kapımı dizisinin 4. bölümünde Serkan Bolat ve Eda Yıldız'ın havuzdaki romantik anları dikkatleri çekti.

SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 5 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünden fragman, Fox TV tarafından henüz yayınlanmadı.

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar.



Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan'ın ise tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

Eda’nın arkadaşları ise Serkan’ın Selin’le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları.

Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor.

Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor.