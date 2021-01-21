Sen Çal Kapımı dizisinde Eda ve Serkan'ın düğün heyecanı! Sen Çal Kapımı 28. yeni bölümde neler olacak?

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve hikayesini Ayşe Üner Kutlu’nun, senaryosunu ise Kuledibi’nin kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisi 23 Ocak Cumartesi akşamı 28. yeni bölümüyle ekranda olacak.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kınada olanlar Eda ve Serkan’ı yıldırmaz. Ama Semiha Hanım için bazı şeyleri değiştirir.

Eda ve Serkan düğün hazırlıklarıyla uğraşırken Serkan işleri aksatmadan sürdürmeye çalışır. Onlara yardım etmek isteyen Aydan ve Ayfer düğün organizatörüyle birlikte ikisi için de işleri zorlaştırmaya başlar.

Aileler arasındaki farklar bir yandan, kısa zamana sıkışan hazırlıklar diğer yandan Eda ve Serkan üzerinde gerginlik yaratır.

Erkeklerin bekarlığa veda tatiline çıkmaya karar vermesi kızları sinirlendirir ve onlara bir sürpriz yapmaya karar verirler.



Bu sırada şirkette gözden kaçan ve aksayan iş problemlerinin başlarına açacağı sorunlardan habersiz eğlenen Eda ve Serkan’ı düğün günü bekleyen birden fazla sürpriz vardır.



