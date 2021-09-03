Sen Çal Kapımı final bölümü fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda çekimleri sona eren Sen Çal Kapımı final bölümü fragmanı görücüye çıktı. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında ses getiren Sen Çal Kapımı, hayranlarına veda ediyor.

SEN ÇAL KAPIMI FİNALDE NELER OLACAK?

Final bölümü tanıtımında Eda'nın hamileliğinin son dönemlerinde olduğunu görüyor ve o anlardan kesitler izliyoruz.

Fox'ta yayınlanan romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın başrollerini Kerem Bürsin ile Hande Erçel paylaşıyor. 2 sezondur süren dizi esasen bir yaz dizisi olarak ekranlara gelmeye başlamış ve gördüğü ilgi sayesinde yayın hayatı uzun sürmüştü.

Oyuncu kadrosunda Bürsin ve Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan gibi isimler yer alıyor.

