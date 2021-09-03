MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sen Çal Kapımı final bölümü fragmanı yayınlandı

Sen Çal Kapımı final bölümü fragmanı yayınlandı

03.09.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin’in paylaştığı romantik komedi türündeki Sen Çal Kapımı dizisi final yapıyor. Yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen Sen Çal Kapımı final bölümü fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Geçtiğimiz haftalarda çekimleri sona eren Sen Çal Kapımı final bölümü fragmanı görücüye çıktı. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında ses getiren Sen Çal Kapımı, hayranlarına veda ediyor.

SEN ÇAL KAPIMI FİNALDE NELER OLACAK?

Final bölümü tanıtımında Eda'nın hamileliğinin son dönemlerinde olduğunu görüyor ve o anlardan kesitler izliyoruz.

Fox'ta yayınlanan romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın başrollerini Kerem Bürsin ile Hande Erçel paylaşıyor. 2 sezondur süren dizi esasen bir yaz dizisi olarak ekranlara gelmeye başlamış ve gördüğü ilgi sayesinde yayın hayatı uzun sürmüştü.

Oyuncu kadrosunda Bürsin ve Erçel'in yanı sıra Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan gibi isimler yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ferhan Şensoy'a veda! Cenazesini o isim teslim aldı Ferhan Şensoy'a veda! Cenazesini o isim teslim aldı
Bu fotoğraf tepkilere yol açmıştı! Koronavirüse yakalandıBu fotoğraf tepkilere yol açmıştı! Koronavirüse yakalandı
Nefes kesen fragman! “Savcı değilim ben artık” Nefes kesen fragman! “Savcı değilim ben artık”
Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Evli ve 5 çocuk babası adama kaçtı, sözleri pes dedirtti

Evli ve 5 çocuk babası adama kaçtı, sözleri pes dedirtti

Kızlarını öldüren imam cezaevinde intihara teşebbüs etti

Kızlarını öldüren imam cezaevinde intihara teşebbüs etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Olaylı gece! "17 yaşında ortamlara bak"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Seks bağımlısı eski koca o pozları görünce... Mesajlar ifşa oldu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya mesaj! Canlı yayında okudu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.