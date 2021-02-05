Sen Çal Kapımı'nın yapım şirketi: Keyfimiz yerinde

Fox TV'nin başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı dizisi Sen Çal Kapımı'da başrol oyuncularının kavga ettiği ileri sürüldü.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in kavga etmesi nedeniyle sete ara verildiği iddialarının ardından dizinin yapım şirketi MF Yapım'dan bir paylaşım geldi.

Hande Erçel'in set karesini paylaşan MF Yapım, o haberleri "Sette her zamanki gibi keyfimiz yerinde!" paylaşımıyla yalanlamış oldu.

Sen Çal Kapımı, yarın 30. bölümüyle ekrana gelecek.

