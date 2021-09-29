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Şendul Şaban filmindeki küçük kızın kim olduğunu duyan şaşıp kaldı!

29.09.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının değerli yapımlarından biri olan Şendul Şaban filminde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterinin kızını canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız...

Şendul Şaban filmindeki küçük kızın kim olduğunu duyan şaşıp kaldı!

Yeşilçam'a damga vuran Şendul Şaban filmi ile ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Filmde, Şaban'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun, Kemal Sunal'ın öz kızı Ezo Sunal olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Şendul Şaban'ın kızı ünlü oyuncu çıktı!

Ezo Sunal, çocukken babasıyla kamera karşısına geçmişti.

Şendul Şaban'ın kızı ünlü oyuncu çıktı!

Ezo Sunal, babası Kemal Sunal'a duyduğu özlemi her fırsatta dile getiriyor.

Şendul Şaban'ın kızı ünlü oyuncu çıktı!

Geçtiğimiz aylarda doğum yapan Ezo Sunal, kızına 'Nova' adını verdi.

Şendul Şaban'ın kızı ünlü oyuncu çıktı!

EZO SUNAL KİMDİR?

Ezo Sunal, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversiteyi, Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde okudu. 2007 yılında babası Kemal Sunal'ın izinden giderek Tutsak dizisinin kadrosuna girdi.

Şendul Şaban'ın kızı ünlü oyuncu çıktı!

Editörlük de yapmış olan Ezo Sunal, Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında eğitimler verdi. Güldüy Güldüy Show çocuk programının sunuculuğunu yaptı.

Şendul Şaban'ın kızı ünlü oyuncu çıktı!

Ezo Sunal, 2018 yılında müzisyen sevgilisi Ömer Öztüyen ile dünyaevine girdi. Çiftin, bu evlilikten 'Nova' adında bir kızları oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Sunal Ezo Sunal Kemal Sunal
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