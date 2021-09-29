Şendul Şaban filmindeki küçük kızın kim olduğunu duyan şaşıp kaldı!

Yeşilçam'a damga vuran Şendul Şaban filmi ile ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Filmde, Şaban'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun, Kemal Sunal'ın öz kızı Ezo Sunal olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Ezo Sunal, çocukken babasıyla kamera karşısına geçmişti.

Ezo Sunal, babası Kemal Sunal'a duyduğu özlemi her fırsatta dile getiriyor.

Geçtiğimiz aylarda doğum yapan Ezo Sunal, kızına 'Nova' adını verdi.

EZO SUNAL KİMDİR?

Ezo Sunal, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversiteyi, Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde okudu. 2007 yılında babası Kemal Sunal'ın izinden giderek Tutsak dizisinin kadrosuna girdi.

Editörlük de yapmış olan Ezo Sunal, Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında eğitimler verdi. Güldüy Güldüy Show çocuk programının sunuculuğunu yaptı.

Ezo Sunal, 2018 yılında müzisyen sevgilisi Ömer Öztüyen ile dünyaevine girdi. Çiftin, bu evlilikten 'Nova' adında bir kızları oldu.



