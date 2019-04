Şener Şen'e Aydın Doğan Ödülü!

Ödülün bu yıl "sinema" dalında verildiğinin altını çizen Boyner, şöyle konuştu:

"Ülkemizde son dönemde Türk sineması adına gurur verici gelişmeler yaşanıyor. Sadece üretilen film sayısı artmıyor, nitelik de artıyor. Özellikle özgün fikir geliştirme konusunda çok iyi yetişmiş gençlerimizin sinema sanatçıları arasına katılması, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından sinemaya sağlanan desteğin artması ve uluslararası boyutta kazanılan ödüller, sinemamızı geleceğe daha büyük umutlarla taşıyor."

Boyner, bu yıl ödülü usta sanatçı Şen'e takdim etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, "Ustaların ustası Şener Şen, Türk sinemasının her dönemine ve ekolüne, adını altın harflerle yazdırmış, genç sinema sanatçılarına, her rolüyle ilham vermiş, sanatının her köşesini, müthiş bir titizlik ve ciddiyetle icra etmiştir. Canlandırdığı her karakteri, tıpkı bir roman kahramanı gibi unutulmaz kılmış, ülkemiz insanının tüm samimi duygularını beyaz perdeye taşımıştır. Oynadığı her karakter Türk toplumunun kolektif hafızasında çok önemli yer almıştır." dedi.