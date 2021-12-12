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Seray Sever ailesini paylaştı! "Baban senden genç duruyor"

12.12.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda yayından kalkınca Seray Sever soluğu genç eşinin yanında Bodrum'da almıştı. Sever eşi ve ailesiyle zaman zaman paylaşımlar yapıyor. Seray Sever son olarak ailesini paylaşınca fotoğrafa yorum yağdı.

Seray Sever ailesini paylaştı! "Baban senden genç duruyor"

Son olarak Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan ve programın tamamen bitmesinin ardından soluğu kocasının yanında alan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor.

Doya Doya Moda programının bitmesinin ardından soluğu Bodrum'da alan Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ve ailesiyle pozlarını paylaştı. Babası ve annesinin olduğu bir kareye hesabında yer veren Seray Sever'in babasını görenler kendilerini tutamadı.

tk

Seray Sever'in kendisine çok benzeyen babasına gelen yorumların bazıları şöyle:

  • Kız baban mı? Nazar değmesin, akranın gibi duruyor.
  • Baban senden de benden de genç duruyor.
  • Babanıza benziyorsunuz.
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Seray Sever
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