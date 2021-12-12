Seray Sever ailesini paylaştı! "Baban senden genç duruyor"

Son olarak Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan ve programın tamamen bitmesinin ardından soluğu kocasının yanında alan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor.

Doya Doya Moda programının bitmesinin ardından soluğu Bodrum'da alan Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ve ailesiyle pozlarını paylaştı. Babası ve annesinin olduğu bir kareye hesabında yer veren Seray Sever'in babasını görenler kendilerini tutamadı.

Seray Sever'in kendisine çok benzeyen babasına gelen yorumların bazıları şöyle: