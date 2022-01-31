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Seray Sever'den Esra Erol yorumu! "Reyting uğruna..."

31.01.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol programında 18 yaşındaki Elif Yıldırım'a bağırarak tepki gösterince sosyal medyada gündem oldu. Büyük tepki çeken Esra Erol henüz bir açıklama yapmazken ünlü sunucuya tepkiler ise sürüyor. Son olarak Seray Sever Erol'un bu tepkisinin yayına verilmesinin reyting uğruna olduğunu söyledi ve kadının kadına şiddetini eleştirdi.

Seray Sever'den Esra Erol yorumu! "Reyting uğruna..."

Esra Erol'da programında yaşanan bir olay günlerdir gündemde... Esra Erol'un "Stüdyoya çıkmak istemiyorum" deyip sinir krizi geçiren Elif yıldırım'ı azarlaması büyük tepki aldı. Genç kadının o görüntülerinin ekrana verilmesi ve Erol'un kadına bağırmasına dair ünlü isimlerden de tepki vardı. Hazal Kaya ve Doğa Rutkay gibi isimler ünlü sunucuyu eleştirirken bir eleştiri de Seray Sever'den geldi.

İkiz bebek bekleyen ve hamilelik sürecini evde geçiren Seray Sever hem Işın Karaca'nın Gülşen için söylediklerinden hem de Esra Erol'un genç bir kadına tavrından rahatsız oldu.

Ekran Alıntısı
Seray Sever bir paylaşım yaparak kadının kadına şiddetinden canının sıkıldığını söyledi ve şunları sözlerine ekledi:

Esra Erol'un "Stüdyoya çıkmak istemiyorum" deyip sinir krizi geçiren Elif'e tavrı tepki çekti! Bergüzar Korel'den destekEsra Erol'un "Stüdyoya çıkmak istemiyorum" deyip sinir krizi geçiren Elif'e tavrı tepki çekti! Bergüzar Korel'den destek

"Işın Karaca'nın Gülşen'e sahne kıyafeti üzerinden saldırması hem de kendi kızını işin içine katarak... Üstüne Esra Erol'un program konuğuna olan tepkileri yayına vermesi reyting uğruna... Çok can sıkıcı... Üzülüyorum. Bir programcı olarak canlı yayında zor durumda kalan Esra Erol'u anlamakla beraber kimsenin kimseye bağırmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum."

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Esra Erol Esra Erol'da Seray Sever
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