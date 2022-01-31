Seray Sever'den Esra Erol yorumu! "Reyting uğruna..."

Esra Erol'da programında yaşanan bir olay günlerdir gündemde... Esra Erol'un "Stüdyoya çıkmak istemiyorum" deyip sinir krizi geçiren Elif yıldırım'ı azarlaması büyük tepki aldı. Genç kadının o görüntülerinin ekrana verilmesi ve Erol'un kadına bağırmasına dair ünlü isimlerden de tepki vardı. Hazal Kaya ve Doğa Rutkay gibi isimler ünlü sunucuyu eleştirirken bir eleştiri de Seray Sever'den geldi.

İkiz bebek bekleyen ve hamilelik sürecini evde geçiren Seray Sever hem Işın Karaca'nın Gülşen için söylediklerinden hem de Esra Erol'un genç bir kadına tavrından rahatsız oldu.



Seray Sever bir paylaşım yaparak kadının kadına şiddetinden canının sıkıldığını söyledi ve şunları sözlerine ekledi:

"Işın Karaca'nın Gülşen'e sahne kıyafeti üzerinden saldırması hem de kendi kızını işin içine katarak... Üstüne Esra Erol'un program konuğuna olan tepkileri yayına vermesi reyting uğruna... Çok can sıkıcı... Üzülüyorum. Bir programcı olarak canlı yayında zor durumda kalan Esra Erol'u anlamakla beraber kimsenin kimseye bağırmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum."

