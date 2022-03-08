Seray Sever'in babası Tamer Sever'den acı haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlarken babasıyla ilgili kötü haberi veren ünlü oyuncunun babası yaşamını yitirdi. Bu son dakika haberinin Seray Sever'in babası Tamer Sever kimdir? Nereli? Hastalığı neydi? Tamer Sever ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

SERAY SEVER'İN BABASI TAMER SEVER KİMDİR? NERELİ?

Tamer Sever, ünlü oyuncu Seray Sever ile bir dönem Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında yarışan Soner Sever'in babasıdır.

İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

TAMER SEVER ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

TAMER SEVER KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Seray Sever bir süre önce babası için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Bugün 27 Şubat… Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için.

Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında. İstanbul’da ev istirahatinde olduğum için ve mevcut durumlardan dolayı ev halimizle pastamızı kestik."

Seray Sever babası 8 Mart Salı günü 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Liseyi Doğuş Koleji'nde okuyan Seray Sever, öğrenimi esnasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı.

Başarılı bir öğrencilik geçmişi olan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü bitirmiştir.

Televizyonda yer alan dizilerde genellikle aptal sarışın rollerini oynayan Seray Sever, bir döneme damga vuran Dadı dizisinin kadrosunda da yer almıştı.

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve Sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.



