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Seray Sever ve genç kocası ikiz kızlarıyla poz verdi! İlk kez yüzlerini gösterdi

16.06.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğumuna günler kala babası Tamer Sever'in ölümüyle yıkılan Seray Sever ikizlerini sağlıklı şekilde kucağına aldı. Seray Sever ve kendisinden 10 yaş küçük kocası ilk kez kızlarıyla verdikleri pozları paylaştı. Seray Sever'in ikizlerine beğeni yağdı.

Seray Sever ve genç kocası ikiz kızlarıyla poz verdi! İlk kez yüzlerini gösterdi

"Tüp Bebek tedavisi için bir daire parasından çok daha fazlasını harcadım" diyen Seray Sever ikizlerini kısa süre önce kucağına aldı. Sosyal medya hesabından Sofia ve Alya'nın fotoğraflarını paylaşan Sever beğeni topladı.

Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük kocası Eray Sünbül ile çocuklarını yanına alarak pozlar verdi. Nisan ayında ikizlerine kavuşan oyuncu Seray Sever kızlarıyla fotoğraflarını "Allah'ım nazarlardan korusun. Alya’m ve Sofia’m. Nefesim, kalp atışım. Kızlarımızın ilk fotoğrafları. Her saniye aşkla, heyecanla, duygu dolu geçiyor… Rabbim bütün evlatlarımızı korusun bizlere bağışlasın, bizleri de onlara..." notunu düştü.

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Seray Sever'in doğumu zorlu geçmiş ve ünlü isim o günleri şu sözlerle anlatmıştı:

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Hastaneden 20 gün sonra çıktım. Operasyonum çok meşakatli idi. Başka ellerde olsam çıkamayabilirdim. Benim kendimle alakalı sorunlar... 3,5 saat sürdü operasyon. Çocukları hızlıca alıp ondan sonra beni toparlamaya başladılar. 10 ünite kan aldım.

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Seray Sever
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