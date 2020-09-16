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Sercan Yıldırım’dan Aycan Yanaç’a moral konuşması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 16:43 | Son Güncelleme

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışma programının sona ermesinden sonra Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç birçok ismin aksine görüşmeye devam etti. Çeşme tatilinde bir araya gelen ikili İstanbul’da da görüşmeyi sürdürdü. Survivor Aycan’ın Gaziantep’e taşınmasından sonra yakın dostlar telefonla görüntülü konuşmayı tercih etti.

Sercan Yıldırım’dan Aycan Yanaç’a moral konuşması!

Alman ekibi Frendsdorf’ta forma giyen Survivor Aycan, Survivor 2020 yarışmasının sonrasında Türkiye Futbol 1. Ligi’nde yer alan Gaziantep ALG Spor’a transfer oldu. Yaz tatilin tadını Çeşme-Bodrum arasında çıkartan Survivor Aycan, Gaziantep’e yerleşti ve antremanlara başladı. Yoğun antreman temposuyla sezona hazırlanan Survivor Aycan’ın moral kaynağı ise tanıdık bir isim çıktı.

YOLLAR ENGEL OLMADI

Survivor yarışması boyunca iyi anlaşan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç dostluklarını ada dışına da taşıdı. Çeşme’de beraber tatil yapan ikiliden Survivor Sercan İstanbul’a, Aycan Yanaç ise Gaziantep’e gitti. İstanbul’da Mert Öcal, Perviz Abdullayev ve Ersin Korkut’la bir araya gelen Sercan Yıldırım’ın hayranları Aycan Yanaç’ı sormayı ihmal etmedi. Takipçilerinin sorularına Sercan Yıldırım’dan fotoğraflı yanıt geldi.

sercan yıldırım aycan yanac

Sercan Yıldırım Aycan Yıldırım’la görüntülü konuşma yaptıkları anların karesini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü futbolcu, “Antremanları yoğunmuş canımın içinin” notunu ekledi. Sercan Yıldırım’ın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Aycan Yanaç ise, “Canım” yazmayı seçti.

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