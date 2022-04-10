Sercan Yıldırım eşi Nihan Yıldırım ile pozunu paylaştı! "Dünyanın en güzel çifti"

Eski futbolcu Sercan Yıldırım doğum gününü kutladı. Kutlamaya Survivor 2022 yarışmacılar Furkan Kızılay ve Bora Edin de katıldı. Yıldırım, eşi Nihan Yıldırım ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ÇİFTİ"

Survivor yarışma programında sergilediği performansı ile takdir edilen Sercan Yıldırım aynı performansı Survivor 2022 All Star sezonunda gösteremeyince yarışmaya erken veda etti.

Yarışmada adını dilinden düşürmediği eşine kavuşan Sercan Yıldırım, sosyal medya üzerinden eşiyle sık sık paylaşım yapıyor.



Doğum gününü kutlayan Yıldırım'ın eşi ile verdiği poza, "Dünyanın en güzel çifti", "Allah mutlu etsin" gibi yorumlar geldi.

Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım, kusursuz fiziğiyle sık sık gündeme geliyor.

Yoga eğitmeni Nihan Yıldırım'ın amuda kalktığı pozu olay olmuştu. O poza, "Abla belin kırılacak" yorumu gelmişti.





