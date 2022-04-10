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Sercan Yıldırım eşi Nihan Yıldırım ile pozunu paylaştı! "Dünyanın en güzel çifti"

10.04.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla magazin gündemine gelen Sercan Yıldırım, Nihan Yönel ile 6 Aralık 2021'de hayatını birleştirdi. Doğum gününü kutlayan Yıldırım'ın pozuna, takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Sercan Yıldırım eşi Nihan Yıldırım ile pozunu paylaştı! "Dünyanın en güzel çifti"

Eski futbolcu Sercan Yıldırım doğum gününü kutladı. Kutlamaya Survivor 2022 yarışmacılar Furkan Kızılay ve Bora Edin de katıldı. Yıldırım, eşi Nihan Yıldırım ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ÇİFTİ"

Survivor yarışma programında sergilediği performansı ile takdir edilen Sercan Yıldırım aynı performansı Survivor 2022 All Star sezonunda gösteremeyince yarışmaya erken veda etti.

Sercan Yıldırım eşi Nihan Yıldırım ile pozunu paylaştı!

Yarışmada adını dilinden düşürmediği eşine kavuşan Sercan Yıldırım, sosyal medya üzerinden eşiyle sık sık paylaşım yapıyor.
Sercan Yıldırım eşi Nihan Yıldırım ile pozunu paylaştı!

Doğum gününü kutlayan Yıldırım'ın eşi ile verdiği poza, "Dünyanın en güzel çifti", "Allah mutlu etsin" gibi yorumlar geldi.

Sercan Yıldırım eşi Nihan Yıldırım ile pozunu paylaştı!

Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım, kusursuz fiziğiyle sık sık gündeme geliyor.

Sercan Yıldırım eşi Nihan Yıldırım ile pozunu paylaştı!

Yoga eğitmeni Nihan Yıldırım'ın amuda kalktığı pozu olay olmuştu. O poza, "Abla belin kırılacak" yorumu gelmişti.

Sercan Yıldırım eşi Nihan Yıldırım ile pozunu paylaştı!

Sercan Yıldırım eşi Nihan Yıldırım ile pozunu paylaştı!

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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