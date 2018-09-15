Serdar Ortaç'dan Demet Akalın'a destek mesajı 'Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun'

Okan Kurt ile 6 yıllık evliliği sona eren ve şu sıralar sıkıntılı günler yaşayan popçu Demet Akalın, evine su bastığını söyleyerek fotoğraf paylaşmıştı. Akalın, 'Şu evimin sökemediğiniz, kopardığınız hortumları, bu yağmurda evi su bastırdı. Kurutma makinalarını da almışınız. Çocuğumun eşyaları perişan! Ya ben size o gün kendi elllerimle çay servisi yaptım. Müdüre güvendim, çektim çıktım evden kızımla! Bu evi, bu hale getirecek ben size ne yaptım? Soruyorum ne yaptım?' notunu yazmıştı.

'KİMSEYE GÜVENMEYECEKSİN'

Demet Akalın'ın bu açıklamasına Serdar Ortaç'tan destek mesajı geldi. Akalın'ın açıklamasını paylaşan Serdar Ortaç, 'Evet adalet duygusallık dinlemez, herkese eşittir,ancak Kim yaptıysa,Demet Akalın’a Bu yaşattıklarınıza yazıklar olsun. Boşver demet, bırak hortumları koparsınlar evden,daha iyi bir ev alacaksın ilerde. Buradan bir şey öğrendin kimseye güvenmeyeceksin! Heleki iş yaptığınız tüccarlara ikinizde güvenmeyeceksiniz! Onlar ev araba dinlemez görüyorsun işte haciz koydular. Ancak Okan’da bu duruma düşmek istemezdi. O Çocuğunun babası ve sen de iyi bir insansın. Bunların hepsi bir sınav geçecek demet. Dünya kadar malın olmasın,sağlığın olsun!' notunu yazdı.



