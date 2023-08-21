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Serdar Ortaç gündemden düşmüyor! Eski karısı Chloe Loughnan sorulunca...

21.08.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" diyerek şoke eden Serdar Ortaç gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde aracında ağlayan Ortaç canlı yayında kendisine eski karısını soran hayranına bakın ne dedi.

Bir süredir sosyal medya platformlarında açtığı canlı yayınlarda gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç, son yaptığı açıklamada eski eşi Chloe Loughnan'ı hedef alarak; sert ifadeler kullanmıştı.

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere" diyen Ortaç, "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" sözleriyle şoke etmişti.

Günlerdir çeşitli açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı yine yayın açtı. Ortaç, son olarak açtığı bir başka yayında kendisine Loughnan hakkında soru soran bir takipçisine cevap verdi.

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"Ne bileyim Chloe nerede, bana niye onu soruyorsunuz?" diyen şarkıcı devamında ise "Kaç sene olmuş boşanalı. O gün arabada çok sinir krizi geçirdim, ondan öyle konuştum. Sinir krizi geçiremez miyim, insan değil miyim ben?" diyerek sitem etti.

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Serdar Ortaç sosyal medya

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