Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu! Gerçek ortaya çıktı... İşte o muhteşem ev

Kumar ve nafaka borçlarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç'ın elinde kalan son evi de satılığa çıkardığı iddia ediliyordu. 15 milyon lira borç ödedikten sonra İstinye'deki evini de satacağına dair iddialar gündemdeyken Seren Serengil bir iddiada bulundu.

Ortaç 4.9 milyon dolar değerindeki evi iddiaya göre satmıyor!

İstanbul’un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de ortaya çıktı.

O YAPIMCIYA BORÇLANMIŞ

Seren Serengil açıklamasında "Serdar ile konuştum evi filan satmıyor, sonradan Polat Yağcı onun bütün borçlarını ödedi ona borçlandı şimdi Polat onu işe gönderiyor durumu iyi. 'Evimi seviyorum, satmaya düşünmüyorum' diye mesaj attı" dedi.

Arto ise açıklamasında "Polat iyi bir yatırım yaptı, Serdar'ın ona borcu oluyor. Bunu bir sürü sanatçıya yapıyor her iki tarafta kârlı önden para alıyorsun" dedi.

