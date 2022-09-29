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Serdar Ortaç'ın 4.9 milyon dolarlık evini satacağı konuşuluyordu! Gerçek ortaya çıktı... İşte o muhteşem ev

29.09.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın elinde kalan son malını satacağı iddia edilmişti. İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı, evin değerinin 4.9 milyon dolar olduğu söyleniyordu. Ortaç'ın evinin görüntüsü ortaya çıktı. Ayrıca ünlü şarkıcı evi satmayı düşünmediğini Seren Serengil'e mesaj atarak söyledi.

Kumar ve nafaka borçlarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç'ın elinde kalan son evi de satılığa çıkardığı iddia ediliyordu. 15 milyon lira borç ödedikten sonra İstinye'deki evini de satacağına dair iddialar gündemdeyken Seren Serengil bir iddiada bulundu.

Ortaç 4.9 milyon dolar değerindeki evi iddiaya göre satmıyor!

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İstanbul’un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de ortaya çıktı.

O YAPIMCIYA BORÇLANMIŞ

Seren Serengil açıklamasında "Serdar ile konuştum evi filan satmıyor, sonradan Polat Yağcı onun bütün borçlarını ödedi ona borçlandı şimdi Polat onu işe gönderiyor durumu iyi. 'Evimi seviyorum, satmaya düşünmüyorum' diye mesaj attı" dedi.

15 milyon lira borç ödemişti! Serdar Ortaç muhteşem manzaralı evini satıyor... İşte değeri15 milyon lira borç ödemişti! Serdar Ortaç muhteşem manzaralı evini satıyor... İşte değeri

Arto ise açıklamasında "Polat iyi bir yatırım yaptı, Serdar'ın ona borcu oluyor. Bunu bir sürü sanatçıya yapıyor her iki tarafta kârlı önden para alıyorsun" dedi.

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