Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

Serdar Ortaç ile model Chloe Loughnan 2014-2019 yılları arasında evli kaldı. Chloe Loughnan son zamanlarda birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Bu defa tatil pozuyla gündeme geldi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Chloe Loughnan güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Instagram'da 180 bin takipçisi olan model, İstanbul'dan bikinili poz verdi.

Loughan'ın o pozuna, "Bu güzellik halis mi?" gibi yorumlar geldi.

30 yaşındaki Loughan İrlandalıdır.

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozunu paylaşan Loughan, birbirinden cesur pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

İşte Loughan'ın Instagram pozları...





