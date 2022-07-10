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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

10.07.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Chloe Loughnan, bikinili pozuyla görenleri büyüledi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

Serdar Ortaç ile model Chloe Loughnan 2014-2019 yılları arasında evli kaldı. Chloe Loughnan son zamanlarda birbirinden iddialı pozlarıyla sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Bu defa tatil pozuyla gündeme geldi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Chloe Loughnan güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

Instagram'da 180 bin takipçisi olan model, İstanbul'dan bikinili poz verdi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

Loughan'ın o pozuna, "Bu güzellik halis mi?" gibi yorumlar geldi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

30 yaşındaki Loughan İrlandalıdır.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozunu paylaşan Loughan, birbirinden cesur pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

İşte Loughan'ın Instagram pozları...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan bikinili poz verdi!

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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