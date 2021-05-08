Serdar Ortaç’ın eski karısı Chloe Loughnan'ın sevgilisinin İrlandalı futbolcu olduğu ortaya çıktı

Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliğini 2019 yılında sürpriz bir şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan, boşandıktan sonra kendi ülkesine dönmüştü. Uzun zamandır aşk hayatında suskun olan ünlü model sessizliğini bozdu. 28 yaşındaki güzelin kalbini İrlandalı futbolcu Andy O'Connel kaptırdığı öğrenildi.

UZUN SÜREDİR AŞK YAŞIYORLAR

Birlikte Maldivler tatilinde olan çifte kumrulardan Chloe, geçtiğimiz günlerde ilk tatil pozunu paylaşmıştı. Chole Loughnan sevgilisiyle olan paylaşımına "Benim" notunu eklemişti. Futbolcu Andy O'Cınnel'ın sosyal medya hesabına bakıldığında da çiftin uzun süredir birlikte olduğu ortaya çıktı.

KÜÇÜKLÜKTEN BERİ TANIŞIYORLAR

Chloe Loughnan ile küçüklüğünden beri tanışan Andy O'Connell, ülkesi İrlanda'nın Avondale United isimli futbol takımında top koşturuyor. Daha öncesinden de Connell'in, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte çekildikleri bir kareyi, "Seni seviyorum" sözleriyle yayınladığı görülmüştü.

"POPÇU GİTTİ TOPÇU GELDİ"

Genç modelin yeni aşkının mesleği ise sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Gitti popçu, geldi topçu" esprileri yapıldı.