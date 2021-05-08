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Serdar Ortaç’ın eski karısı Chloe Loughnan'ın sevgilisinin İrlandalı futbolcu olduğu ortaya çıktı

08.05.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 yıl önce popçu Serdar Ortaç'tan boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu. Boşandıktan sonra ülkesine dönen ve uzun zamandan beri de orada yaşayan ünlü modelin yeni sevgilisinin futbolcu Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı. Aylardır birlikte olan çiftin, aşk dolu pozları da kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Serdar Ortaç’ın eski karısı Chloe Loughnan'ın sevgilisinin İrlandalı futbolcu olduğu ortaya çıktı

Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliğini 2019 yılında sürpriz bir şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan, boşandıktan sonra kendi ülkesine dönmüştü. Uzun zamandır aşk hayatında suskun olan ünlü model sessizliğini bozdu. 28 yaşındaki güzelin kalbini İrlandalı futbolcu Andy O'Connel kaptırdığı öğrenildi.

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UZUN SÜREDİR AŞK YAŞIYORLAR

Birlikte Maldivler tatilinde olan çifte kumrulardan Chloe, geçtiğimiz günlerde ilk tatil pozunu paylaşmıştı. Chole Loughnan sevgilisiyle olan paylaşımına "Benim" notunu eklemişti. Futbolcu Andy O'Cınnel'ın sosyal medya hesabına bakıldığında da çiftin uzun süredir birlikte olduğu ortaya çıktı.

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KÜÇÜKLÜKTEN BERİ TANIŞIYORLAR

Chloe Loughnan ile küçüklüğünden beri tanışan Andy O'Connell, ülkesi İrlanda'nın Avondale United isimli futbol takımında top koşturuyor. Daha öncesinden de Connell'in, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte çekildikleri bir kareyi, "Seni seviyorum" sözleriyle yayınladığı görülmüştü.

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"POPÇU GİTTİ TOPÇU GELDİ"

Genç modelin yeni aşkının mesleği ise sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Gitti popçu, geldi topçu" esprileri yapıldı.

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CHLOE LOUGHNAN EVLENİRSE NAFAKA ALAMAYACAK

Serdar Ortaç, 2019 yılında 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra 1 milyon TL değerindeki tazminatı her ay taksit taksit nafaka olarak ödüyordu. Eski eşi Serdar Ortaç'tan her ay belli miktarda nafaka alan Chloe, yeni sevgilisiyle evlendiği takdirde bu nafakadan mahrum kalacak. Daha öncesinden de Loughnan'ın Serdar Ortaç'ın nafaka ödemesini aksattığı için sitemde bulunarak "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor." ifadesinde bulunmuştu.

Yeni aşkını ilan eden Chloe Loughnan'a nafaka şoku!Yeni aşkını ilan eden Chloe Loughnan'a nafaka şoku!


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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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