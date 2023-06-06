Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibiyle ünlenmişti! İlknur Soydaş son haliyle yıllara meydan okuyor

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç 90'lı yıllara Karabiberim şarkısı ve klibiyle damga vurmuştu. O dönem fırtınalar estiren Karabiberim'in klibini hatırlamayan yoktur.

Klipteki zeytin sahnesiyle çok konuşulan İlknur Soydaş yıllar sonra yine gündem oldu.

Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, nam-ı diğer 'Karabiberim' evlendikten sonra sektörden elini eteğini çekti.

İş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan uzaklaşan 45 yaşındaki İlknur Soydaş son olarak 2009 yılında Cam Kırıkları dizisinde rol aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla büyük beğeni topluyor. İlknur Soydaş'a sosyal medyada; 'Ne kadar güzelsin hala', 'Karabiber sen hala yaşlanmadın mı?', 'Maşallah diyelim', 'Kusursuz güzellik','Esmer güzeli' gibi yorumlar yapılıyor.

Son açıklamasında setleri çok özlediğini dile getiren oyuncu, “ 10 yıldan fazladır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım.'' demişti.

''Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam” diye de belirtmişti.



