Serdar Ortaç kredi borcunu açıkladı! Kredisini ödeyemiyor!

Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı Serdar Ortaç'ın bu ilişkisi kısa sürmüştü. Bu aralar kalbi boş olan Ortaç, koronavirüse karşı kendisini eve kapatarak gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.

Şarkıcı zaman zaman ise Instagram üzerinden hayranlarıyla sohbet ediyor.

Ortaç, dün akşam da bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı. Ünlü şarkıcı, "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum." dedi.

Ortaç ayrıca, "Eskisi gibi kira gelirim yok. Bir lira para biriktirmedim. Telif gelirse geçiniyoruz" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde de takipçilerine kız evlat edineceğini söylemişti. Duygularını takipçileriyle paylaşan Serdar Ortaç, "İsmini annemin adını, Nesrin koyacağım" şeklinde konuşmuştu.



