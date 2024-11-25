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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil 30 Aralık'ta hakim karşısına çıkıyor! İşte istenen ceza

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.11.2024 11:17
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Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi almasına sebep olan yasa dışı bahis soruşturmasında ünlü isimlerin hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil 30 Aralık'ta hakim karşısına çıkıyor! İşte istenen ceza

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis suçlamasıyla yargılanmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı ve komedyenin, yasa dışı bahis iddialarıyla ilgili dava süreci ilerliyor ve hakim karşısına çıkacakları tarihler belli oldu.

Serdar Ortaç, 24 Aralık tarihinde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan, Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık’ta aynı davadan dolayı yargı karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yasadışı bahis reklamı ve teşvik" soruşturmasında, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede Ortaç ve Erbil için yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ortaç ve Erbil "şüpheli" olarak yer aldı.

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İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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