Serdar Ortaç ve Seçil Gür aşka geldi! Sarmaş dolaş pozlar

Şarkıları ile popülerliğini koruyan 51 yaşındaki ünlü popçu Serdar Ortaç, şu sıralar sevgilisi Seçil Gür ile beraberliğin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz yıllarda Chole Loughnan ile yollarını ayırmasının ardından zor günler geçiren Ortaç, aşkı 35 yaşındaki şarkıcı Seçil Gür'de buldu. Sık sık magazin gündeminde yer alan çift, sosyal medya hesabından yayınladığı aşk pozuyla düşman çatlattı.

AŞK POZUNU PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde "Mutlu olalım da evlilik de gelir belki çocuk da yaparız" açıklamasıyla gündeme gelen Gür ve Ortaç çifti bu sefer de yayınladıkları pozlarla adlarından söz ettirdi. İlişkilerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen çiftten Gür, Instagram hesabından Ortaç'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaştı.





