HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şerefi ve namusu üzerine yemin etti ama adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Genç kadının vücudunda elektroşok kullanılmış

Şerefi ve namusu üzerine yemin etti ama adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Genç kadının vücudunda elektroşok kullanılmış

04.10.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de geçen yıl meydana gelen Hatice Senem cinayetinde Mehmet Senem, 9 aylık bebeğinin annesi eşi Hatice Senem'i darp ederek ölümüne sebep oldu. Duruşmada okunan adli tıp raporunda, genç kadının vücudunda yanıklar olduğu ve vücudunda elektroşok kullanıldığı belirtilirken duruşmada söz alan sanık, ''Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum ki elektroşok kullanmadım'' dedi.

Şerefi ve namusu üzerine yemin etti ama adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Genç kadının vücudunda elektroşok kullanılmış

Olay, 23 Eylül 2021 tarihinde Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana geldi. 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeğinin annesi eşi Hatice Senem'i darp ederek ölümüne sebep oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kaçmak için HDP binasına giden Mehmet Senem ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Screenshot_26

HATİCE SENEM'İN VÜCUDUNDA ELEKTROŞOK KULLANILMIŞ

Hakkında "Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, taraf avukatları, aileler ve tanıklar katıldı. Mahkeme başkanı, geçen çelse Adli İhtisas Kurumundan istediği raporu okudu. Raporda, Hatice Senem'in vücudunda yanıkların olduğu, elektroşok cihazının maktulün üzerinde kullanıldığı belirtildi.

Onur Şener'i morgda son kez gördü! Avukat Meltem Banko: Yüzü gözü paramparçaydıOnur Şener'i morgda son kez gördü! Avukat Meltem Banko: Yüzü gözü paramparçaydı

Screenshot_24

"ŞEREFİM VE NAMUSUM ÜZERİNE YEMİN EDERİM KULLANMADIM''

Raporu kabul etmeyen sanık Mehmet Senem, "Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum ki elektroşoku kullanmadım. Bunu nasıl ispatlarım bilmiyorum ama adil yargılanmak istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Katili karısının sevgilisi çıktı! Hamileyken bile görüşmüşKatili karısının sevgilisi çıktı! Hamileyken bile görüşmüş
'Metro' polemiği sonrası İBB'den dikkat çeken hamle!'Metro' polemiği sonrası İBB'den dikkat çeken hamle!
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Devletin içinden bilgi geldi'Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Devletin içinden bilgi geldi'
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Erdoğan sorusunda fark açıldı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Erdoğan sorusunda fark açıldı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

AK Parti'den çarşamba günü için merak uyandıran çağrı!

AK Parti'den çarşamba günü için merak uyandıran çağrı!

Kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntüler

Kız öğrenci yurdunda mide bulandıran görüntüler

İlginizi Çekebilir

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.