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Onur Şener'i morgda son kez gördü! Avukat Meltem Banko: Yüzü gözü paramparçaydı

04.10.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eğlence mekanında sahne alan Onur Şener, karaoke yapmadan şarkı söylemesini isteyen grubun talebini yerini getirmediği için vahşice öldürülmüş, şüphelilerden İlker K., Ali G., Semih S. de tutuklanmıştı. Onur Şener dün son yolculuğuna uğurlanırken, Şener'in avukatı ''Morga girdim ona son kez baktım; yüzü gözü paramparçaydı ve dikilmişti, ölüm haberi kızına bugün pedagog eşlinde verilecek'' dedi.

Onur Şener'i morgda son kez gördü! Avukat Meltem Banko: Yüzü gözü paramparçaydı

Ankara Çankaya'daki bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, Solist Onur Şener (45), kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.'ye şarkıyı bilmediği için söyleyemeyeceğini belirtmiş, bunun üzerine eğlence mekanının önünde Onur Şener ile İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıkmıştı.

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Kesici bir aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G. Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden İlker K., Ali G., Semih S., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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''YÜZÜ GÖZÜ PARAMPARÇAYDI''

Öte yandan dün toprağa verilen Şener'in avukatı TV8'de yayınlanan gündüz kuşağı programına katılarak açıklamalarda bulundu. Avukat Meltem Banko, ''Morga girdim ona son kez baktım; yüzü gözü paramparçaydı ve dikilmişti, ölüm haberi kızına bugün pedagog eşlinde verilecek. Annesi perişan halde'' dedi.

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