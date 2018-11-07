Serel Yereli'den Şevval Şahin'e yanıt gecikmedi

Türkiye Güzeli seçilen ve yılın belli bir bölümünde Londra'da yaşayan Şevval Şahin, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Şahin, izleyicilerden kendisine gelen "yeni şarkısı ve klibiyle Serel Yereli, İngiltere'de konuşuluyor mu?" sorusuna "Fazla konuşulmuyor" yanıtını verdi.

Şevval Şahin’in sözleri üzerine Serel Yereli Instagram hesabından şu açıklama yaptı:

Ben buraya eğitime gelmedim, buraya Türkiye'den gelip bağımsız olarak şarkımı yapıp sektöre attığım ilk adım. Hikâyem ve yeteneğim London College of Musicin (bir üniversite) dikkatini çektiği için okulun öğrencilerinin ve öğretmenlerinin bulunduğu bir masterclass için söyleşiye davet alıp geldim ve bu işin içinde olan insanlardan inanılmaz destek görüp motive edildim.

Uğruna çalıştığım saygıyı ve kaliteyi gördüm. Benim başarı ölçütüm ünlü olmak, hakkımda konuşulması değil, içimden geleni sonuna kadar hakkını vererek yapmak ve hayatımı ve paramı sevdiğim işten kazanmak. Daha fazla kazanmak için sevmediğim hiçbir şey yapmamak.