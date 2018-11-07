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Serel Yereli'den Şevval Şahin'e yanıt gecikmedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin, İngiltere'de single çıkaran Serel Yereli hakkında konuştu. Yereli'den ise açıklama gecikmedi

Serel Yereli'den Şevval Şahin'e yanıt gecikmedi

Türkiye Güzeli seçilen ve yılın belli bir bölümünde Londra'da yaşayan Şevval Şahin, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Şahin, izleyicilerden kendisine gelen "yeni şarkısı ve klibiyle Serel Yereli, İngiltere'de konuşuluyor mu?" sorusuna "Fazla konuşulmuyor" yanıtını verdi.

Şevval Şahin’in sözleri üzerine Serel Yereli Instagram hesabından şu açıklama yaptı:

Ben buraya eğitime gelmedim, buraya Türkiye'den gelip bağımsız olarak şarkımı yapıp sektöre attığım ilk adım. Hikâyem ve yeteneğim London College of Musicin (bir üniversite) dikkatini çektiği için okulun öğrencilerinin ve öğretmenlerinin bulunduğu bir masterclass için söyleşiye davet alıp geldim ve bu işin içinde olan insanlardan inanılmaz destek görüp motive edildim.

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Uğruna çalıştığım saygıyı ve kaliteyi gördüm. Benim başarı ölçütüm ünlü olmak, hakkımda konuşulması değil, içimden geleni sonuna kadar hakkını vererek yapmak ve hayatımı ve paramı sevdiğim işten kazanmak. Daha fazla kazanmak için sevmediğim hiçbir şey yapmamak.

BENİM ÇİZGİM BU DEĞİL

Ama sadece sevdiğim şeyi yaparak bile çok kazanma ihtimalim olan bir platform İngiltere müzik endüstrisi. Olmazsa yapamazsam bile çünkü şans önemli bir faktör...

İstediğim ligde oynamış ve bileğimin hakkıyla yenilmiş olurum. Çıktığım yolu bilen ve onlar sayesinde bu yolda daha rahat ettiğim canım destekçilerim (aşırı minnettarım) bir yana, gerçekten basında böyle bomboş bir insanmışım gibi haberlerin çıkması beni demotive ediyor.

Çünkü benim çizgim bu değil. Lütfen haber yapacaksanız doğru bilgilerle yapın ya da hiç yapmayın. Olmadığım biri gibi tanınıp yanlış insanların enerjisini çekeceğime tanınmamak daha çok işime gelir.

Anlayışınız için teşekkür ederim, eğer gösterirseniz. Türkiye'de sektörden kimseyle anlaşmam falan da yok, kimse beni yollamadı yani buraya tamamen alakasız.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Estetik iddialarıyla gündeme gelen Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, yarın Çin'e gidiyor. Şahin, Çin'de gerçekleşecek yarışmada ülkemizi temsil edecek.


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