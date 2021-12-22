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Serel Yereli ev halini paylaştı! Çıtçıtlı tulumuyla olay oldu

22.12.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye giden oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli ev halini paylaştı. Pembe bir tulum giyen Yereli'nin pozlarına yorum yağdı.

Serel Yereli ev halini paylaştı! Çıtçıtlı tulumuyla olay oldu

İngiltere'den yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan oyuncu Serel Yereli yeni şarkısı için hazırlıklar yapıyor.

Yaptığı iddialı pozları paylaşmasıyla ilgili "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum'" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Ekran Alıntısı

Yereli bu iddialı tarzına devam ediyor. Ev halini paylaşan Yereli'ye hayranlarından yorum yağdı. Serel Yereli pembe çıtçıtlı tulumuyla evde yeni şarkısına çalıştığı anları paylaşınca herkes "Ateş atıyorsun", "Kusursuzsun" yorumlarında bulundu.

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Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle tanınan Serel Yereli, Türkiye'deki kariyerini bir yana bırakıp müzik üzerine eğitim almaya İngiltere'ye gitmişti.


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Serel Yereli
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