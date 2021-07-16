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Serel Yereli hakkındaki o yoruma isyan etti! "Tecavüz kültürünün altında..."

16.07.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan ve zaman zaman da yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Serel Yereli hakkındaki bir yoruma isyan etti.

Serel Yereli hakkındaki o yoruma isyan etti! "Tecavüz kültürünün altında..."

Oyuncu olarak başladığı kariyerini müziğe yönlendiren ve son olarak müzik eğitimi alması nedeniyle uzun süredir İngiltere'de yaşayan Serel Yereli, yaptığı cesur paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor.

Kısa süre önce küvet başında verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken Serel Yereli son paylaşımıyla da olay oldu. Bikini altıyla verdiği pozla dikkat çeken genç oyuncu hakkında çıkan haberlere de isyan etti.

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Serel Yereli "Açıldı açılacak", "Ha gayret gözükecek" tarzında yapılan yorumlara sert çıktı.

Ekran Alıntısı
Serel Yereli paylaşımında "Sinirim kişisel değil. Sinirim bu mantaliteye bu başlıkları yazacak gücü veren tecavüz kültürünün altında hayatları mahvolan binlerce kız çocuğu için" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
bikini Serel Yereli
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Geçen gün hatta bir Türk ABD'de uçağa alınmadı. Sebebi de kıyafetinin aşırı açık olmasıydı. Çıplaklık hiçbir yerde normal ve sıradan değil. İnsanları kısıtlamak istemeseler bile bu durum normal değil. Bu kız soyunarak orada özgür ve buradan tepki görünce burayı aşağılıyor ama aslında gaflette olan kendisi.
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