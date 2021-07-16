Serel Yereli hakkındaki o yoruma isyan etti! "Tecavüz kültürünün altında..."

Oyuncu olarak başladığı kariyerini müziğe yönlendiren ve son olarak müzik eğitimi alması nedeniyle uzun süredir İngiltere'de yaşayan Serel Yereli, yaptığı cesur paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor.

Kısa süre önce küvet başında verdiği iddialı pozlarla dikkat çeken Serel Yereli son paylaşımıyla da olay oldu. Bikini altıyla verdiği pozla dikkat çeken genç oyuncu hakkında çıkan haberlere de isyan etti.

Serel Yereli "Açıldı açılacak", "Ha gayret gözükecek" tarzında yapılan yorumlara sert çıktı.



Serel Yereli paylaşımında "Sinirim kişisel değil. Sinirim bu mantaliteye bu başlıkları yazacak gücü veren tecavüz kültürünün altında hayatları mahvolan binlerce kız çocuğu için" dedi.



