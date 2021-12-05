Serel Yereli modaya uydu! Sütyensiz hırka giydi

2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakterine hayat veren Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmişti. Şarkıcılık kariyeri için İngiltere'de yaşayan ve oyunculuğa ara veren Yereli pozlarıyla dikkat çekiyor.

Serel Yereli, uzakta olmasına rağmen takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Yereli son olarak modaya uydu ve hırka giydi.

Her daim iddialı pozlarıyla dikkat çeken Yereli mavi hırkasının altına sütyen dahi giymedi ve tüm dikkatleri üstüne çekti.

"KAFAMIZA GÖRE SOYUNUYORUZ"

Yereli geçtiğimiz aylarda ailesini görmek için Türkiye'ye gelmişti. Yereli sorular üzerine "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum' demişti.



