MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serel Yereli yazı getirdi! Çiçekli bikinisiyle parkta güneşlendi

Serel Yereli yazı getirdi! Çiçekli bikinisiyle parkta güneşlendi

30.05.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir İngiltere'de yaşayan ünlü oyuncu Serel Yereli yazı getirdi. Geçtiğimiz günlerde hiç oy kullanmadığını açıklayarak tepki çeken ve ikinci turda oy kullanan Yereli güneş görünce sere serpe poz verdi.

Serel Yereli yazı getirdi! Çiçekli bikinisiyle parkta güneşlendi

2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim Serel Yereli, yaz sezonunu açtı.

Türkiye'de seçim için bu yaşına kadar hiç oy kullanmadığını açıklayınca tepki çeken oyuncu ve şarkıcı 2. turda oy kullanmıştı.

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere'ye yerleşen oyuncu güneşi görünce hemen çiçekli mayosunu giyip parkta sere serpe güneşlendi.

unlu-oyuncu-serel-yereli-yaz-sezonunu-acti-qKECT

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geldiğinde iddialı pozlarıyla ilgili "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası" yorumunda bulunmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim gündemine dair yorumuna "Beline kuvvet" yanıtı şaşırttıSeçim gündemine dair yorumuna "Beline kuvvet" yanıtı şaşırttı
Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...
"İkisini birden seviyordum" diyerek itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı"İkisini birden seviyordum" diyerek itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli Oyuncu ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri!

Rötar yapan uçakta Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

Rötar yapan uçakta Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

150 kişilik grup emniyet binasına yürüdü! Polisi alarma geçiren olay

150 kişilik grup emniyet binasına yürüdü! Polisi alarma geçiren olay

İlginizi Çekebilir

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.