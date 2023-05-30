Serel Yereli yazı getirdi! Çiçekli bikinisiyle parkta güneşlendi

2016 yılında Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim Serel Yereli, yaz sezonunu açtı.

Türkiye'de seçim için bu yaşına kadar hiç oy kullanmadığını açıklayınca tepki çeken oyuncu ve şarkıcı 2. turda oy kullanmıştı.

Yıllar önce oyunculuğu bırakıp müzisyenlik için İngiltere'ye yerleşen oyuncu güneşi görünce hemen çiçekli mayosunu giyip parkta sere serpe güneşlendi.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geldiğinde iddialı pozlarıyla ilgili "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası" yorumunda bulunmuştu.



