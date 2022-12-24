Seren Serengil'den 'mobbing' paylaşımı! Arto ve Bircan Bali'ye büyük şok! Söylemezsem Olmaz'da ipler gerildi

Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ile yaşadığı gerginlikle gündem olan Seren Serengil çenesinin tutulması üzerine canlı yayından ayrılmıştı. Sık sık tartışan ve birbirlerine laf atan ikilinin arası yine gerildi. Arto'nun Bircan Bali'nin tarafında olması ise gözlerden kaçmadı. Son olarak koronavirüs olduğunu belirtip canlı yayından ayrılan Seren Serengil'in 'mobbing' paylaşımı olay oldu. Seren Serengil, paylaşımında dikkat çeken ifadelere yer verdi.

SEREN SERENGİL'DEN HODRİ MEYDAN: "BASİT VE KALİTESİZ İNSANLAR..."

Seren Serengil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Terbiyemden bugüne kadar yapılanlara 'Boşver Seren, bunlar kim, senin muhattabın olacak. Sakın cevap verme! Seviyeni düşürmüş olursun' dedim. Ama sabır da bir yere kadar. Hayatta en ucuz hareket biriyle aranız bozulduğunda gidip onun düşmanına yaklaşmak. Anca basit ve kalitesiz insanların yapacağı şey bu.

SEREN SERENGİL, BİRCAN BALİ VE ARTO'YA GÖZDAĞI VERDİ: "ŞİMDİ SIRA BENDE!"

Bugünden sonra sabrım ve nezaketim bitti. Çünkü sizler bunu anlayacak tipler değilsiniz. Size, sizin gibi yapmak lazım değil mi? Bundan sonra anlarsınız. Peki bakalım, dostunuzun düşmanı ile yola devam etmek ne demek bir öğreneyim. Sırf nasıl hissettiğimi anlamınız için... Sizin gibi olamam ama sizin yaptıklarınızı ben de yapmaya karar verdim. Bakalım 'Ah ne güzel yapıyorsun' mu diyeceksin? Şimdi sıra bende!"

TAKİPÇİSİNDEN SEREN SERENGİL'E DESTEK: "HER CEPHEDE SAVAŞIN BU İNSANLARLA"

Seren Serengil bu paylaşımı üzerine takipçisinden gelen bir mesaja da sosyal medya hesabında yer verdi.

Takipçisinin Seren Serengil'e "Gözlerinizden anlıyorum,

artık orada olmaktan mutsuz olduğunuzu. Sizi çok seviyorum, en çok da kalbinizin hep bir yanı çocuk kalan halini. Seren Hanım, avukatınıza mobbing davası açtırıp her cephede savaşın bu insanlarla..."

SEREN SERENGİL'İN BİR SONRAKİ HAMLESİ MERAK KONUSU OLDU

Seren Serengil'in söz konusu mesajın ekran görüntüsüne beğeni emojisi koyması dikkat çekti.

Ünlü sanatçının bir sonraki hamlesinin ne olacağı merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Los Angeles tatili esnasında sosyal medya hesabından programdaki arkadaşlarına salvolarda bulunan Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programına geri döndüğünde tatsız bir durumla karşı karşıya kalmıştı.

Programın açılışı sırasında üçlünün arasında söz kesme sebepli soğuk rüzgarlar yaşanmıştı.

Program açılışında Seren Serengil'in "Ben yokken yeterince programda halay çekiyorsunuz" çıkışına sinirlenen Bircan Bali, "Sen varken de dert çekiyoruz" diyerek tepki göstermişti.

Bali'nin sözüne sinirlenen ve yüz ifadesi değişen Serengil ise "Sözümü kesme, ben konuşuyorum. Sözümü lütfen kesme" ifadeleriyle tepki gösterince ortam bir anda gerilmişti.

Bircan Bali'nin "Efendim? Ben de konuşuyorum şu an. Lütfenli konuşuyorsak iyi olur emir kiplerini bırakalım onlar Amerika'da kaldı" sözleri sonrası ''Çenem Kitlendi'' cümlesiyle yaşadığı sağlık sorununu dile getiren Seren Serengil canlı yayını terk etmişti.

Hastanelik olan ünlü sanatçı son olarak Perşembe günkü canlı yayında koronavirüse yakalandığını söyleyip canlı yayından ayrılmıştı.

Bircan Bali, Seren Serengil'in stüdyoyu terk etmesine ilişkin "Burada Seren yok. Bizimle temaslı değil ama 'kovid oldum' dedi. Bir öğrenelim bakalım Seren'in olmamasının nedenini. Kovid mi değil mi? Kendisi çıktı buradan." ifadelerini kullanmış, ünlü sanatçı da sosyal medya hesabından 'koronavirüs' açıklamasında bulunmuştu.



