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Seren Serengil'den oy açıklaması! "Babam Süleyman Demirel'e acımasız eleştiriler yapardı"

28.05.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi sosyal medyada da gündemde. Seren Serengil oy açıklaması yaparken babasını örnek gösterdi ve babasının Demirel ile iyi dost olduğunu da söyleyerek "Babam Süleyman Demirel'e acımasız eleştiriler yapardı" dedi.

Seren Serengil'den oy açıklaması! "Babam Süleyman Demirel'e acımasız eleştiriler yapardı"

2023 Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için heyecan dorukta. 28 Mayıs 2023 günü yapılan seçimlerle ilgili Seren Serengil sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

"Benim oyum mutlu olmaya" diyen Serengil babasına dair de örnek verdi. "Benim babam Süleyman Demirel ile çok iyi dosttu" diyen Seren Serengil şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Ama en acımasız eleştirileri ve şarkıları ona yapardı. 'Uyuttun bizi Süleyman' arşivlerde var mı bilmem. Türkeş'i de çok severdi. Milliyetçi ülkesini seven bir adamdı babam. O yüzden Türkeş ile de çok yakındı. Bizler gibi arada resepsiyonda falan değil devamlı görüşürlerdi. İki lider de eleştiriyi kaldırırdı. Bana gelince ben hiçbir partiyi tutmadım siyasetten anlamam kimsenin de tarafı olmadım olmam. Benim olduğum taraf özgür olduğum, hayvanlara zulmün olmadığı bir hayat."

Serengil yazısında "Eleştirdim diye kimseye düşman değilim" notunu da düştü.


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Seren Serengil sosyal medya

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