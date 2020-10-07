Seren Serengil’den Seda Sayan’a filtre göndermesi!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı mayolu pozuyla gündem yaratan Seren Serengil, yeni bir tartışmayı başlattı. Aile dostlarıyla çıktığı tekne tatilinden dönen Serengil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel sanatçı Seda Sayan’a filtre üzerinden gönderme yaptı. Serengil'in eğlenceli halleri takipçilerinden tam not aldı.

‘ONLAR GENÇ DURUYOR’

Sosyal medya hesabından kullandığı filtrelerle kullanıcıların diline düşmekten kurtulamayan Seda Sayan bu sefer de Seren Serengil’in hedefi oldu. Safiye Soyman ve Seda Sayan’ın filtresini kullanan Serengil gönderisine, “Çocuk Sero! Bu filtreyi daha çok Safiye ve Seda kullanıyor. Onlar genç duruyor ama” notunu düştü. Serengil’in paylaşımı takipçilerini gülümsetmeyi başardı.