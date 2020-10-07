MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil’den Seda Sayan’a filtre göndermesi!

Seren Serengil’den Seda Sayan’a filtre göndermesi!

07.10.2020 14:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Seren Serengil’den Seda Sayan’a filtre göndermesi!

Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programında yorumculuk yapan Seren Serengil sosyal medyadan yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Seda Sayan ve Safiye Soyman’ın kullandığı sosyal medya filtresini kullanan Serengil ünlü sanatçılara gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı mayolu pozuyla gündem yaratan Seren Serengil, yeni bir tartışmayı başlattı. Aile dostlarıyla çıktığı tekne tatilinden dönen Serengil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel sanatçı Seda Sayan’a filtre üzerinden gönderme yaptı. Serengil'in eğlenceli halleri takipçilerinden tam not aldı.

Seren Serengil'den kavga çıkaracak yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı'Seren Serengil'den kavga çıkaracak yorum! 'Ha gayret Seda abla, az kaldı'

‘ONLAR GENÇ DURUYOR’

SEREN SERNEGİL2

Sosyal medya hesabından kullandığı filtrelerle kullanıcıların diline düşmekten kurtulamayan Seda Sayan bu sefer de Seren Serengil’in hedefi oldu. Safiye Soyman ve Seda Sayan’ın filtresini kullanan Serengil gönderisine, “Çocuk Sero! Bu filtreyi daha çok Safiye ve Seda kullanıyor. Onlar genç duruyor ama” notunu düştü. Serengil’in paylaşımı takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

Seren Serengil mayolu pozuyla yazı bitirdi! Mayolu pozu olay oldu!Seren Serengil mayolu pozuyla yazı bitirdi! Mayolu pozu olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı

BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı

BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı

Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi

Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi

Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

Üvey babasına destek için Nisa'yı götürdü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Kocasını photosopla inceltince...

Kocasını photosopla inceltince...

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Diğer Haberler

Katie Price'ın eski sevgilisi isyan etti! '3 erkekle yattı'

Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'

Duygu Özaslan yetkilere seslendi! ‘EuroCup acilen...’

Sevgilisini özledi! Çareyi yetkililerde aradı!

Acılı baba sesini Esra Erol'da duyurdu! Karısı, engelli kızını eve kilitleyip kuzeniyle kaçtı

Bu nasıl insan! Engelli kızını eve kilitleyip...

Clark Middleton hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu sivrisinek kurbanı oldu

Yasemin Erbil ve Ali Biçim yakalandı! Aşk mı yaşıyorlar?

Ünlü fenomenle yakalanınca...

Buse Varol’dan kız çocuk itirafı! ‘Güzelliği alıyor’

Kız çocuğu itirafı olay yarattı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.