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Seren Serengil Gülben Ergen'in bacaklarını paylaştı

01.08.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıflamak için üst üste ameliyat olan ve sağlığını riske atan Seren Serengil uzun süredir kavgalı olduğu Gülben Ergen'in bacaklarını paylaşınca gündem oldu.

Seren Serengil Gülben Ergen'in bacaklarını paylaştı

Sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Serengil, Instagram hesabından kendi selülit kreminin reklamını yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'in fotoğrafını kullandı."

Serengil, Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını paylaşarak, "İleri derecede portakal görünümlü, yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" ifadelerini kullandı.

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Serengil'in Gülben Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

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Seren Serengil son olarak zayıflamak için olduğu ameliyatlardan sonra sağlığından olmuş ve 46 kiloya düşmüştü. Serengil, hastanede çekildiği bir fotoğrafını "Nefret ederdim kilodan, hala da ederim. Ama şu an bana deseler ki yüz kilo olacaksın eskiye dön, koşa koşa dönerdim" notuyla paylaşmıştı.


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Gülben Ergen Seren Serengil
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