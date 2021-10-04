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  4. Seren Serengil'in iddiası Mustafa Keser'i çileden çıkardı! "Lafın kötüsü eşeğe söylenir"

Seren Serengil'in iddiası Mustafa Keser'i çileden çıkardı! "Lafın kötüsü eşeğe söylenir"

04.10.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanan Mustafa Keser programın sunucularına çok kızdı. Seren Serengil'in ısrarlı soruları Mustafa Keser'i sinirlendi. Mustafa Keser "Kendi düşüncelerinizi karşınızdakinin fikri gibi yansıtıyorsunuz" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'Benzemez Kimse Bize' programının Bülent Ersoy'un yüzünden bittiğini ifade eden Mustafa Keser önceki gün gazetecilere yaptığı görüşmede ilerleyen günlerde daha sert açıklama yapacağını ve herşeyi anlatacağını söyledi.

Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanan Mustafa Keser programa ve Seren Serengil'e sert çıktı. Söylemezsem Olmaz programında "Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu" yazılması Keser'i çıldırttı.

Keser "Lafın kötüsü eşeğe söylenir" dedi.

Ekran Alıntısı

ISRARLI SORULAR KIZDIRDI

Seren Serengil'in Mustafa Keser'e ısrarla programdan gönderilmiş olabileceğini söyleyince ise "Olabilir. Ben hiçbir şey söylemedim, yalan konuşmayın. Ben program bitti diyor muyum? Programı bıraktım diyor muyum? Yoksa uydurmayın böyle şeyler. Kendi fikrinizi ben söylüyor gibi yapmayın" diyerek çileden çıktı.

Serengil ise "Biz duyum alıyoruz" dedi. Serengil'in iddiası sonrası Keser programın kaldırıldığını söyledi.

Ancak Seren Serengil'in ısrarla "Ben duyum aldım sizin yerinize başkası geliyormuş" demesi üzerine Mustafa Keser yine sinirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Mustafa Keser Seren Serengil
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