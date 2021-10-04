Seren Serengil'in iddiası Mustafa Keser'i çileden çıkardı! "Lafın kötüsü eşeğe söylenir"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'Benzemez Kimse Bize' programının Bülent Ersoy'un yüzünden bittiğini ifade eden Mustafa Keser önceki gün gazetecilere yaptığı görüşmede ilerleyen günlerde daha sert açıklama yapacağını ve herşeyi anlatacağını söyledi.

Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanan Mustafa Keser programa ve Seren Serengil'e sert çıktı. Söylemezsem Olmaz programında "Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu" yazılması Keser'i çıldırttı.

Keser "Lafın kötüsü eşeğe söylenir" dedi.

ISRARLI SORULAR KIZDIRDI

Seren Serengil'in Mustafa Keser'e ısrarla programdan gönderilmiş olabileceğini söyleyince ise "Olabilir. Ben hiçbir şey söylemedim, yalan konuşmayın. Ben program bitti diyor muyum? Programı bıraktım diyor muyum? Yoksa uydurmayın böyle şeyler. Kendi fikrinizi ben söylüyor gibi yapmayın" diyerek çileden çıktı.

Serengil ise "Biz duyum alıyoruz" dedi. Serengil'in iddiası sonrası Keser programın kaldırıldığını söyledi.

Ancak Seren Serengil'in ısrarla "Ben duyum aldım sizin yerinize başkası geliyormuş" demesi üzerine Mustafa Keser yine sinirlendi.



