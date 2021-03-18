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Seren Serengil kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Yağmur Sarnıç Seren Serengil’e ne dedi?

18.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’ın ünlü sanatçı Seren Serengil’le ilgili ağza alınmayacak sözler söylemesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Seren Serengil’in kendisiyle ilgili yaptığı haberlere sinirlenen Yağmur Sarnıç’ın Seren Serengil’e söylediği sözler şok etkisi yarattı…

Seren Serengil kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Yağmur Sarnıç Seren Serengil’e ne dedi?

Sosyal medyadan Seren Serengil’in fotoğraflarını paylaşarak ağır hakaretler yapan Yağmur Sarnıç, tepki çekti… Yıllardır yaptığı müzikler, oynadığı diziler ve çektiği programlarla bilinen Seren Serengil ise bu ağza alınmayacak sözlere herhangi bir cevap vermedi…

YAĞMUR SARNIÇ, SEREN SERENGİL’E NE DEDİ?

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Seren Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olduğunu söylemiş ve ağza alınmayacak sözler söylemişti.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

6 Nisan 1971’de İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğan Seren Serengil, ilk başta 1977’de Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil’le beraber oynadı. Aynı sene babasıyla beraber Gar Gazinosu'nda sahne alan Seren Serengil, profesyonel sahne kariyerine de 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı.

En genç kadın assolist olan Seren Serengil, profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990’da, Mehmet Aslantuğ’la oynadığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin dışında Hakan Ural’la beraber yer aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

İlk albümü Ayrıldık’ı 1991 tarihinde piyasaya çıkaran ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan bu yana üç albüm ve bir tekli çıkaran Seren Serengil, Bu Gecenin Hatırına albümü, çektiği klibin ardından 170 bin sattı ve popülaritesi arttı.

Seren Serengil kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Yağmur Sarnıç Seren Serengil’e ne dedi?

Klasik piyano da çalan Seren Serengil, 2006’da "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dâhil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik hayatı boyunca Emrah, İbrahim Tatlıses Soner Sarıkabadayı, Selami Şahin ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalışan Seren Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce televizyon programına katıldı.

1993 tarihinde Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde oynayan Seren Serengil, Emrah’la birlikte Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde de yer aldı.

3 Nisan 2009 tarihinde eşi Musa Aytun'dan Stephanie adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Seren Serengil’in kızı altı aylık doğdu ancak 4 gün yaşama tutunabildi. 7 Nisan'da kızını kaybeden Seren Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı.

Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010’da galası yapıldı. 2011 tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanan Seren Serengil İle Evlenir Misin? Adındaki bir sabah programı sunan Seren Serengil, 2014’te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak çalıştı.

SEREN SERENGİL HAPİS CEZASI

Bir süre hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın adındaki magazin programını Cengiz Semercioğlu’yla birlikte sunan Seren Serengil, bu programda şarkıcı Gülben Ergen ile ilgili yaptığı yorumlardan dolayı Ergen tarafından kendisine dava açıldı ve Ekim 2017 tarihinde İstanbul'da bir mahkeme, Serengil'in 6 ay süreyle şarkıcıya "30 metreden fazla yaklaşmaması, hakaret etmemesi ve şiddet uygulamaması" kararını verdi.

Bu kararın ilgili zaman içerisinde delindiğini iddia eden Gülben Ergen, davayı tekrarlayınca mahkeme, Ocak 2018 tarihinde Serengil'i 3 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mayıs 2018 tarihinde Yaşar İpek’le evlenen Seren Serengil, hamileliğini Ağustos 2019 tarihinde açıkladı. Aynı ayda, Serengil aldığı boşanma kararını duyurdu. 1 Eylül 2019'da Serengil, bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Seren Serengil, Beyaz TV'de hafta içi yayınlanan ''Söylemezsen Olmaz'' adındaki programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapıyor…

SEREN SERENGİL EVLİ Mİ?

2000’de Ozan Kaçmaz’la evlenen Seren Serengil, 2002’de boşandı. Aynı yıl Cengiz İmren’le dünya evine giren Seren Serengil, 2005’te İmren’den de boşandı. 2006’da ise Musa Aysun ile hayatını birleştiren Seren Serengil, 4 yıl evli kaldığı Aytun’dan 2010’da ayrıldı…

2018’de ise Yaşar İpek’le evlenen Seren Serengil, 2 yıl kaldığı Ipek’ten de 2020’de boşandı.

Albümleri:

1991 – Ayrıldık
1994 – Alıştım Sana Birtanem
1996 – Bana Yasak
1998 – Bu gecenin hatırına
2006 – Dost Bile Kalamadık
2011 – Ben Adamı Ayrılırken Tanırım

Filmleri:

1977 – Sarhoş
1990 – Alev Gibi Bir Kız
1990 – Başka Olur Ağaların Düğünü
1993 – Yasak Sokaklar
1999 – Şükran Büfe
2000 – Belalım Benim
2005 Şaşkın Assolist

Televizyon Programları:

Seren Serengil Show (TGRT)
Ayşe Gecenin Hatrına göster (TGRT)
Yeniden Başlayalım (Barışalım) (STARMAX)
Uçankuş 4×4 (Show TV)
Seren Serengil İle Evlenir Misin? (2011) (Show TV)
Yalnızlar Kulübü (2011) (Beyaz TV)
Kim Ne Derse Desin (2014) (Cine5)
Duymayan Kalmasın (2016) (Star TV)

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Yağmur Sarnıç
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