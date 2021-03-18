Seren Serengil kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Yağmur Sarnıç Seren Serengil’e ne dedi?

Sosyal medyadan Seren Serengil’in fotoğraflarını paylaşarak ağır hakaretler yapan Yağmur Sarnıç, tepki çekti… Yıllardır yaptığı müzikler, oynadığı diziler ve çektiği programlarla bilinen Seren Serengil ise bu ağza alınmayacak sözlere herhangi bir cevap vermedi… YAĞMUR SARNIÇ, SEREN SERENGİL’E NE DEDİ? Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, Seren Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olduğunu söylemiş ve ağza alınmayacak sözler söylemişti. SEREN SERENGİL KİMDİR? 6 Nisan 1971’de İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğan Seren Serengil, ilk başta 1977’de Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil’le beraber oynadı. Aynı sene babasıyla beraber Gar Gazinosu'nda sahne alan Seren Serengil, profesyonel sahne kariyerine de 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı. En genç kadın assolist olan Seren Serengil, profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990’da, Mehmet Aslantuğ’la oynadığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin dışında Hakan Ural’la beraber yer aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

İlk albümü Ayrıldık’ı 1991 tarihinde piyasaya çıkaran ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan bu yana üç albüm ve bir tekli çıkaran Seren Serengil, Bu Gecenin Hatırına albümü, çektiği klibin ardından 170 bin sattı ve popülaritesi arttı. Klasik piyano da çalan Seren Serengil, 2006’da "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dâhil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik hayatı boyunca Emrah, İbrahim Tatlıses Soner Sarıkabadayı, Selami Şahin ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalışan Seren Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce televizyon programına katıldı. 1993 tarihinde Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde oynayan Seren Serengil, Emrah’la birlikte Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde de yer aldı. 3 Nisan 2009 tarihinde eşi Musa Aytun'dan Stephanie adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Seren Serengil’in kızı altı aylık doğdu ancak 4 gün yaşama tutunabildi. 7 Nisan'da kızını kaybeden Seren Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı.

Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010’da galası yapıldı. 2011 tarihinde Show TV ekranlarında yayınlanan Seren Serengil İle Evlenir Misin? Adındaki bir sabah programı sunan Seren Serengil, 2014’te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak çalıştı. SEREN SERENGİL HAPİS CEZASI



Bir süre hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın adındaki magazin programını Cengiz Semercioğlu’yla birlikte sunan Seren Serengil, bu programda şarkıcı Gülben Ergen ile ilgili yaptığı yorumlardan dolayı Ergen tarafından kendisine dava açıldı ve Ekim 2017 tarihinde İstanbul'da bir mahkeme, Serengil'in 6 ay süreyle şarkıcıya "30 metreden fazla yaklaşmaması, hakaret etmemesi ve şiddet uygulamaması" kararını verdi. Bu kararın ilgili zaman içerisinde delindiğini iddia eden Gülben Ergen, davayı tekrarlayınca mahkeme, Ocak 2018 tarihinde Serengil'i 3 gün hapis cezasına çarptırdı. Mayıs 2018 tarihinde Yaşar İpek’le evlenen Seren Serengil, hamileliğini Ağustos 2019 tarihinde açıkladı. Aynı ayda, Serengil aldığı boşanma kararını duyurdu. 1 Eylül 2019'da Serengil, bebeğini kaybettiğini duyurdu.