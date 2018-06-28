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Seren Serengil ve Yaşar İpek'ten selülit davası

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

Seren Serengil eşi Yaşar İpek’le özel bir teknede tatil yaparken izinsiz fotoğraflarının çekildiğini ve ekranda selülitli gösterilmeye çalışıldığını iddia ederek dava açtı

Seren Serengil ve Yaşar İpek'ten selülit davası

Seren Serengil eşi Yaşar İpek’le özel bir teknede tatil yaparken izinsiz fotoğraflarının çekildiğini ve ekranda selülitli gösterilmeye çalışıldığını iddia ederek Can Tanrıyar ile Uçankuş Tv yetkililerine 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Serengil ayrıca fotoğrafların yayından kaldırılmasını talep etti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada Uçankuş Tv’nin yetkilileri Can Tanrıyar, İbrahim Karakuş ve sorumlu Mustafa Kurt’un “Canlı Masa” adlı programda ve “ucankus.com” adlı internet sitesinde yayınlanan haberler ile Seren Serengil’in fiziği üzerinden eleştirilerde bulundukları anlatıldı.

PHOTOSHOP YAPILDI

Seren Serengil’in Avukatı Ersoy Akdemir, müvekkili ile eşinin özel bir teknede tatil yaparken gizlice fotoğraflarının çekildiğini belirtti. Çekilen fotoğraflar üzerinden photoshop yapılarak müvekkilinin hiç olmadığı halde kolundan ayak bileğine kadar selülitli bir kadın olarak gösterildiğini ifade eden avukat Akdemir dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

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“Davalılar tarafından yayımlanan 21 Haziran 2018 tarihli “Canlı Masa” isimli programa bir fotoğrafçı, bir estetisyen ve bir de psikolog bağlanarak müvekkil Seren Serengil’in gizlice ve izinsiz olarak çekilen fotoğraflarında photoshop olmadığını, estetik anlamda koldan ayak bileğine kadar selülitli olabilme ihtimalinin olduğunu ve Serengil’in psikolojik olarak eleştiriye açık olmadığını kabul ettirmeye çalışmışlardır. Davalılar özellikle yayına psikolog bağlandığında psikoloğa sordukları sorularla müvekkili şizofren ve narsist olarak nitelendirmeye çalışmışlardır.

50 YAŞINDA KADIN SELÜLİTLİ OLSA NE OLUR?

Ayrıca müvekkil için, “Seren Serengil insanları aptal yerine koymayı sever. 50 yaşında kadın selülitli olsa ne olur” gibi ifadelerle müvekkili kamuoyu önünde küçük düşürmek istemişlerdir. Programa ilaveten “Uçankuş.com” adlı internet sitesinde müvekkilin bikinili fotoğraflarını içeren “Photoshopsuz fotoğrafları şoke etti” başlığıyla haberler servis edilmiştir.
Sitede yazan davalı İbrahim Karakuş 21 Haziran 2018 tarihli yazısında “Seren Serengil nereden nereye? Bir dönem herkesi eleştirirdi. Şimdi tv programlarına bağlanıp dert anlatıyor. 50’ye merdiven dayamış Seren Serengil yine de taş” ifadeleriyle müvekkille adeta dalga geçmiştir.

5 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz. Ayrıca Uçankuş Tv’de ve sitede yayımlanan bikinili resimlerin yayından kaldırılmasını talep ediyoruz.” (Hürriyet)


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