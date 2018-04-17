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Seren Serengil 'Yaşar evlenmekten her an vazgeçebilir'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 20:55 | Son Güncelleme

Yaşar İpek ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Seren Serengil'den esprili bir paylaşım geldi.

Seren Serengil 'Yaşar evlenmekten her an vazgeçebilir'

10 Temmuz'da evlenmeleri beklenen Seren Serengil ile Yaşar İpek tüm hızıyla düğün alışverişine devam ediyor. Seren Serengil, müstakbel eşi Yaşar İpek ile olduğu bir video paylaştı.

"EVLENMEKTEN VAZGEÇEBİLİR"
Serengil yaptığımı paylaşımda, "Bittik valla şu an eve dönüyoruz. Yaşar her an vazgeçebilir evlenmekten. Alişan'la mesajlaşmalarını okudum ikisi de söyleniyorlardı" dedi.

ALİŞAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ
Seren Serengil'in bu paylaşımının hemen ardından Alişan, Benim tam 19 gün 19 saat 35 dakikam kaldı. Yaşar İpek düşünsün dedi. Yaşar İpek'te Yeni Zelanda'ya tek yön bilet aldım. Biz bir konsere gidip gelmeyelim" cevabını verdi.

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Seren Serengil'in bu paylaşaımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil yaşar ipek

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