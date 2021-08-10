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Seren Serengil yine ameliyat oldu! İlk açıklamayı sevgilisi yaptı

10.08.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, bir kez daha ameliyat oldu. Zayıflamak için gerçekleştirdiği operasyonlar yüzünden sürekli kilo kaybı yaşadığı için ölümle burun buruna gelen Seren Serengil, tekrar ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası ilk açıklama, Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma’dan geldi.

Seren Serengil yine ameliyat oldu! İlk açıklamayı sevgilisi yaptı

Zayıflamak için aylar öncesinde operasyon olan ve daha sonra sürekli kilo kaybı nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, tekrar ameliyat oldu. Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma, o anları Instagram hesabından yayınladı.

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Mustafa Tohma, "Merak eden soran herkese şunu söyleyeyim. Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı film seyretti. Ağrıları çok fazlaydı. Böbrek ve safra kesesi çalışmayacak duruma gelmişti. Bir de geri dönüşüm ameliyatını olması gerekiyordu. Bir ay önce Haberal hocamızın denetiminde hastanesinde yapılan tetkikler sonucu bağırsağının olması gerekenden daha kısa olduğu için damping sendromunun olduğu ve geçmesinin ve kilo almasının vücut direnci ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinin ameliyat öncesi gerektiğini söylemişti. Safra kesesi alınacak bağırsak ameliyatı beraber bir ara olacaktı bu ayında sonunda... Fakat Seren'in karaciğer değerlerinin birdenbire çok yüksek çıkması ve siroza çevirebilme ihtimali onun vücut denge ve değerlerinin yerine gelmesini beklenmeden derhal ameliyat olma zaruretini doğurdu. İki ameliyatı aynı anda vücudu kaldıramayacağından ilk safra kesesi alındı. İkinci ameliyatı da vücut biraz daha toparlanınca kan değerlerini yerine gelince olacak. Şu an iyi... Siz sevenlerinin duasıyla daha da iyi olacak. Teşekkür ederiz" diye yazdı.

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Seren Serengil Instagram
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