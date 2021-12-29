Serenay Sarıkaya Adana'dan çorap üzeri terlikle dönmüştü! Açıklama geldi

Çekimleri Adana'da tamamlanan ‘Şahmeran’ dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı’ndan bir klinik çıkışı görüntülendi.

"Sizi çok özledim" diyerek lafa başlayan Serenay Sarıkaya'ya, Burak Deniz'le başrolü paylaştığı, çekimleri tamamlanan ve dijital platformda yayınlanacak olan ‘Şahmeran’ dizisi sorulunca şöyle konuştu: "Çok eğlendik, şehir dışında olmak da çok iyi geldi. Oraları da çok sevdik, inşallah güzel bir şey çıkar. Yayınlanması hayli zaman alacak. Açıkçası bu kadar erken bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Çok orijinal bir iş sizleri bekliyor diyebilirim. Dizi içime sindi. Zaten o kadar özlemişim ki benim canıma minnet, her şey çok güzeldi."

Yeni projesinden bahseden oyuncu, "Çalışmaya devam edeceğim, şu an için öyle gözüküyor. Yeterince dinlendim, çalışmak istiyorum. ‘Alice’ de başlıyor yakın zamanda. Koşturmaca başladı" ifadelerini kullandı. Sarıkaya, Adana dönüşü havalimanında giydiği terliklerle ilgili olarak, "O terlikleri ilk giyişim değil ki, daha önce de giydim. Her seferinde neden bu kadar şaşırıyorsunuz anlamıyorum. Sevdiğim terlikler” dedi.

"SEVİYORUM GİYİYORUM"

Ünlü oyuncu, "Adana dönüşü beyaz çorap ve terlik gitmeniz Adana stilini temsil eder gibiydi" yorumuna ise "Yok seviyorum, giyiyorum. Kim ne derse desin. Kebap çok seviyorum, sakatat çok seviyorum. Oraya gidince kendimi buldum. Vallahi çok mutluydum Adana'da" cevabını verdi.



