MAGAZİN

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 09:09 | Son Güncelleme

Cannes Film Festivali, 19 Mayıs’a kadar devam edecek. Fransa’da düzenlenen 71. Uluslararası Cannes Film Festivali’ne, Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı.

Serenay Sarıkaya pembe derin dekolteli tercihiyle hayranlarını mest etti

Cannes kızı!

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Ünlü oyuncu dün Cannes Croisette’deki Magnum Evi’nde gerçekleşen partide model Bella Hadid ve tasarımcı Alexander Wang ile bir araya geldi.
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Hakan Yıldırım imzalı pembe bir elbise giyen Sarıkaya, güzelliğiyle ilgi odağı oldu
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Magnum Evi’nde dondurma tasarlayan oyuncu, “Cannes’a gelmek için en tatlı bahane oldu” diye konuştu.
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Bella Hadid, Magnum’un “Hazzı Ciddiye Al” kampanyasının plajda yapılan basın toplantısına katıldı.
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Cannes Film Festivali, 19 Mayıs’a kadar devam edecek.
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Serenay Sarıkaya cannes

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
taşsın bebeğimm...
Cannesde kıyafetle dolaşmak yasak heralde ıraya giden cıbıldak geziyor bu hanım ablamızda ortama uymuş dekolte fora helal
Serenay yıkıyorsun ortalığı.Maşşşaaalllaaaaaahhh.
Bozma kendini daha ilk filminden tanıyorum seni öyle sevmiştik seni.
yerli taylor swift :D
hayata 10 sıfır geriden başlamak !! sevgilisi dünyanın en şanslı erkeği olsa gerek
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