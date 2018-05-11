Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Serenay Sarıkaya pembe derin dekolteli tercihiyle hayranlarını mest etti
Cannes kızı!
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Ünlü oyuncu dün Cannes Croisette’deki Magnum Evi’nde gerçekleşen partide model Bella Hadid ve tasarımcı Alexander Wang ile bir araya geldi.
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Hakan Yıldırım imzalı pembe bir elbise giyen Sarıkaya, güzelliğiyle ilgi odağı oldu
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Magnum Evi’nde dondurma tasarlayan oyuncu, “Cannes’a gelmek için en tatlı bahane oldu” diye konuştu.
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Bella Hadid, Magnum’un “Hazzı Ciddiye Al” kampanyasının plajda yapılan basın toplantısına katıldı.
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Cannes Film Festivali, 19 Mayıs’a kadar devam edecek.
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