Serenay Sarıkaya GQ gecesinde tarzıyla gündem oldu! "Bu sefer olmamış"

'Ateşe Düştüm' şarkısıyla çok konuşulan Mert Demir ile bir süredir aşk yaşadıkları yönündeki haberlerle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya sosyal medyada gündemde.

Birlikte tatilde görüntülenen ikiliden Sarıkaya "Birlikteliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor, her şey yolunda, Milano tatili de harikaydı" yanıtını vermişti.

Sarıkaya aşk açıklamasından sonra şimdi de kırmızı halı tarzıyla gündemde. GQ Global Creativity Awards gecesinde ödül alacak olan oyuncu siyahlar içinde kırmızı halıda boy gösterdi.

Küresel ölçekte sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda dikkat çeken isimlerin onurlandırıldığı heyecan verici GQ oluşumuna ,bu sene GQ Türkiye Serenay Sarıkaya ile katıldı.

TARZI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ancak Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Dağınık saçları ve dekoltesiyle dikkat çeken oyuncuya "Bu sefer olmamış", "Dekolte olmamış", "Bir dekolte ancak bu kadar kötü olur" yorumları yapıldı.

Serenay Sarıkaya'yı beğenenler de vardı. Fanlar "Fırtına gibi esmiş", "Kraliçe", "Efsane" yorumlarında bulundu.





