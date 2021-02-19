Serenay Sarıkaya Maldivler tatilinden yeni pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, tatil için gittiği Maldivler'den yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak Alice Müzikali'nde rol alan Sarıkaya, Maldivler'de kaldığı lüks otelde güneşin tadını çıkarıyor.

Sosyal medya hesabından tatilden karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya son olarak paylaştığı ilginç pozlarla dikkat çekti.

Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımlarına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.



