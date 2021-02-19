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Serenay Sarıkaya Maldivler tatilinden yeni pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

19.02.2021 02:05 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya Maldivler tatilinden yeni pozlarını paylaştı! Hayranları beğeni yağdırdı

İstanbul'daki karlı ve soğuk havadan kaçan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü tatil merkezi Maldivler'e gitmişti. Maldivler'de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Sarıkaya yeni tatil pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, tatil için gittiği Maldivler'den yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Son olarak Alice Müzikali'nde rol alan Sarıkaya, Maldivler'de kaldığı lüks otelde güneşin tadını çıkarıyor.

Serenay Sarıkaya tatil için kesenin ağzını açtı!Serenay Sarıkaya tatil için kesenin ağzını açtı!

Sosyal medya hesabından tatilden karelerini paylaşmayı ihmal etmeyen Sarıkaya son olarak paylaştığı ilginç pozlarla dikkat çekti.

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Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi olan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımlarına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

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