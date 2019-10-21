Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı film iptal mi edildi?

Serenay Sarıkaya önceki gün magazincilere yakalandı. Oyuncu magazin muhabirlerinin sorularına ayak üstü cevap verdi. 'Acıların Kadını' Bergen'in hayat hikâyesinin filme aktarılacağı bir süredir konuşuluyordu. Fakat sürecin uzamasından ötürü projenin iptal edildiği konuşulmaya başlandı. Serenay Sarıkaya'ya bu iddialar sorulunca ünlü oyuncu, "Ben de merakla bekliyorum" demekle yetindi.

Geçtiğimiz günlerde Alice Müzikali'nden rol arkadaşı İbrahim Selim'in programına katılan ve burada seslendirdiği şarkılarla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'ya gelen albüm teklifleri soruldu. Güzel yıldız, albüm çıkarmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. (Gecce)

