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Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı film iptal mi edildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya'nın Bergen'in hayatını canlandıracağı filmin iptal edildiği konuşuluyordu. Oyuncu kendisine bu konuda yöneltilen sorulara "Ben de merakla bekliyorum" demekle yetindi.

Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı film iptal mi edildi?

Serenay Sarıkaya önceki gün magazincilere yakalandı. Oyuncu magazin muhabirlerinin sorularına ayak üstü cevap verdi. 'Acıların Kadını' Bergen'in hayat hikâyesinin filme aktarılacağı bir süredir konuşuluyordu. Fakat sürecin uzamasından ötürü projenin iptal edildiği konuşulmaya başlandı. Serenay Sarıkaya'ya bu iddialar sorulunca ünlü oyuncu, "Ben de merakla bekliyorum" demekle yetindi.

Geçtiğimiz günlerde Alice Müzikali'nden rol arkadaşı İbrahim Selim'in programına katılan ve burada seslendirdiği şarkılarla beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'ya gelen albüm teklifleri soruldu. Güzel yıldız, albüm çıkarmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. (Gecce)

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