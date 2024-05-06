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Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Konuyla ilgili Mahmut Tuncer ilk kez konuştu: "Ivana geleceği görmüş!"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.05.2024 10:24
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Son dönemlerde estetik yapan ünlü isim sayısı arttı. Ünlüler arasındaki estetik ameliyat kervanına ünlü türkücü Mahmut Tuncer de katılmıştı. Sosyal medyanın diline düşen Tuncer, ilk kez konu ile ilgili konuştu.

Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Konuyla ilgili Mahmut Tuncer ilk kez konuştu: "Ivana geleceği görmüş!"

Başarılı kariyeri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Mahmut Tuncer bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali sosyal medyanın diline düştü Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali sosyal medyanın diline düştü

Yüzündeki kırışıklıklardan şikayetçi olan Mahmut Tuncer, estetik doktorunun kapısını çaldı. Tüm yüz gençleştirme (YouLift) işlemi uygulanan ünlü türkücü, 10 yaş gençleşti.

Tuncer, sosyal medyada herkesin diline düşen fotoğrafların ardından ardından ilk kez Magazin D haber Müdürü Asiye Acar'a konuştu.

Magazin D haber müdürü Asiye Acar'la sohbet eden Mahmut Tuncer, bıçak atına yatmadığını ancak göz önünde olduğu için işlem uygulatmayı doğru bulduğunu anlattı.

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"GÖZÜNE KÖTÜ GELİYORSA YAPMAK LAZIM"

Estetik doktoruna eşi için gittiklerini söyleyen Tuncer, "Beni tezgaha düşürdü" dedi.
Tuncer estetik opersayon hakkında şunları söyledi:

"Türkiye’de genelde kadınlar estetik yaptırıyor. Erkekler yaptırınca tuhaf karşılanıyor. Hele bir de Türk halk müziği sanatçısı olunca tamamen işler değişiyor. İnsanın vücudunu ev gibi görmeleri lazım. Evin herhangi bir duvarında aksaklık olunca yaptırmaz mısın, mecbur yaptıracaksın. Gözüne kötü geliyorsa yaptırmak lazım. Bıçak altına yatmadım, iğne ile tedavi uyguladılar. Aslında eşimi götürdük, belki de o beni tezgaha düşürdü. Doktor ‘Abi önce senden başlayalım’ dedi. Görenler ‘gözaltın şişmiş aldırsan mı’ diyordu. Ben de bıçaktan hoşlanmam ama bir şeyler yaptırdık."

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Tuncer, "Operasyon sonrası kimi Erol Evgin’e benzetti, ‘Çok yakışmış’ dediler. Ivana geleceği görmüş, insan kendine bakmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Daha önce Ivana Sert'in kendisini filtreli bir şekilde paylaştığı fotoğraftan bahseden Tuncer, yeni hali için "Ivana Sert’in paylaşım yaptığı filtreli çocuk oldum" dedi.

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