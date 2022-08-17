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Serenay Sarıkaya ve Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton partner oluyor! Bomba teklif

17.08.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla ve oynadığı rollerle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'ya ünlü bir firmadan dev bir anlaşma geldi. Reklam anlaşmalarından servet kazanan Serenay Sarıkaya'nın anlaşmayı imzalarsa partneri ise Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton olacak.

Serenay Sarıkaya ve Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton partner oluyor! Bomba teklif

Umut Evirgen ile mutlu bir ilişkisi olan Serenay Sarıkaya tatilden döner dönmez işlere yoğunlaştı. İş görüşmeleri yapan ve teklifleri değerlendiren Serenay Sarıkaya'ya dev teklif geldi. Daha önce birçok dünyaca ünlü markayla iş birliği yapan güzel oyuncu, dev bir firmayla reklam anlaşması imzalamak üzere.

Serenay Sarıkaya'nın güzelliğinin yanı sıra Türk dizilerinin tüm dünyadaki popülerliğinden de faydalanmak isteyen marka, güzel oyuncunun partneri için ise yıldız bir isim seçti.

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Sarıkaya'nın şu anda imza aşamasında olduğu reklam filminde iddialara göre; Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile beraber kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

Şimdilerde yeni projeleri için koşturma içerisinde olan 30 yaşındaki güzel oyuncu, reklamlar sayesinde de servet kazanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Lewis Hamilton
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