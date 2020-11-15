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Serenay Sarıkaya yazı geri getirdi! Mayolu puzunu paylaştı!

15.11.2020 18:04 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya yazı geri getirdi! Mayolu puzunu paylaştı!

Cem Yılmaz’la yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde ses getirmeyi başaran Serenay Sarıkaya, aşk acısını atlatmak için tatile çıktı. Güzel oyuncu sahilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıkaya’nın mayolu pozları takipçilerinden tam not aldı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dizi ve film setlerinden uzak kalmayı tercih eden Serenay Sarıkaya son dönemde aşk hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

serenay sarıkaya

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’la bir küs bir barışık devam eden ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya soluğu tatilde aldı. Arkadaşlarıyla kampa giden güzel oyuncu denize girmeyi de ihmal etmedi. Sarıkaya tatilinden huzur dolu anlarını Instagram hesabından yayınladığı gönderisinde gösterdi.

serenay sarıkaya2

‘TECRİT’

serenay sarıkaya3

Deniz kenarında poz veren Serenay Sarıkaya gönderisine İngilizce olarak “Karatina” notunu düştü. Kısa süre içinde Sarıkaya’nın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum topladı.

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