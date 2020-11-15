Serenay Sarıkaya yazı geri getirdi! Mayolu puzunu paylaştı!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dizi ve film setlerinden uzak kalmayı tercih eden Serenay Sarıkaya son dönemde aşk hayatındaki gelişmelerle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’la bir küs bir barışık devam eden ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya soluğu tatilde aldı. Arkadaşlarıyla kampa giden güzel oyuncu denize girmeyi de ihmal etmedi. Sarıkaya tatilinden huzur dolu anlarını Instagram hesabından yayınladığı gönderisinde gösterdi.

‘TECRİT’

Deniz kenarında poz veren Serenay Sarıkaya gönderisine İngilizce olarak “Karatina” notunu düştü. Kısa süre içinde Sarıkaya’nın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum topladı.

