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Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2018 09:15 | Son Güncelleme

Serhat Akın, Twitch platformunda canlı yayında Hadise ile ilgili sözleri çok konuşulmuştu. Akın'ın bu sözlerine Hadise çok kızmış ve sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulunmuştu. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Hadise'den özür diledi

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Serhat Akın'ın Hadise ile ilgili söylediği çirkin sözler olay oldu. Serhat Akın'ın sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Serhat Akın, Twitch platformunda yaptığı canlı yayında şunları söylemişti: "Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi..."

Son günlerde internette twitch yayınları yapan Serhat Akın, Hadise ile ilgili yaptığı konuşmayla ilgili özür mesajı yayınladı.

İşte yapılan açıklama:

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"Hadise hanım ile on sene önce yaptığımız bir röportaj hatırlatılarak kendisiyle alakalı pek çok soru gelmiştir, bu sorulara sohbet ortamının doğallığı içinde verdiğim cevapta o yıllardan sonra Hadise hanımın yaşadığı fiziksel değişimi, herkesin anlamını bildiği, kötü niyet ve argo içermeyen şekilde izah etmeye çalıştım, bu sözlerim yanlış anlaşıldığı gibi halkımıza da yanlış ve çok ağır bir karalama kampanyasıyla aktarıldı.


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Hadise Serhat Akın Survivor

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