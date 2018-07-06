Serhat Akın: Hadise'nin o videosu bulunsa skandal olur

Serhat Akın, Hadise ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Serhat Akın, “Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi…” demişti. Hadise bu sözlerden sonra çok kızmış Serhat Akın'a dava açmıştı.

Akın hızını alamayıp Hadise’yi kızdıracak açıklamalara devam ediyor! Serhat Akın, Hadise’nin Almanya’da yaptığı röportaja değinerek şunları söyledi:

'HANİ BANA ADAMLIĞINDAN BAHSEDİYOR YA!'

"Video olarak o röportajı bulsalar skandal olur. Adam, Hadise’ye ‘Senin erkek arkadaşın yok Serhat gibi olmasını ister misin?’ diyor. O da ‘Serhat’ı tanımıyorum ama çok hoş bir erkek diyor’. Hani bana adamlığımdan bahsediyor ya..."

